Členstvo v Európskej únii nám podľa Káčera neprinieslo iba ekonomické výhody či prosperitu

1.5.2023 (SITA.sk) - Členstvo v Európskej únii nám neprinieslo iba ekonomické výhody či prosperitu, ale aj potvrdilo, kam Slovensko hodnotovo, kultúrne a historicky patrí. Uviedol to dočasne poverený minister zahraničných vecí Rastislav Káčer pri príležitosti 19. výročia oficiálneho vstupu Slovenska do Európskej únie (EÚ).Káčer považuje vstup Slovenska do EÚ za jeden z najvýznamnejších míľnikov v histórii samostatnosti republiky, ako aj za dôležitý impulz k posilneniu demokracie a zlepšeniu životných podmienok občanov SR.„V prvých rokoch po našom vstupe do Únie sme zvykli zdôrazňovať najmä ekonomické prínosy členstva – koľko peňazí dostávame z eurofondov, alebo koľko tovarov vyvážame do európskych krajín. Vojna na Ukrajine nám však ukazuje, že naše členstvo v EÚ nie je ani zďaleka len o tom. Európsku úniu potrebujeme aj preto, aby sme boli tam, kam historicky, kultúrne a hodnotovo patríme," skonštatoval Káčer.Dnes je EÚ podľa Káčera pre nás viac než kedykoľvek predtým najmä o mieri, stabilite, bezpečnosti a slobode.Vstup do EÚ, podľa šéfa slovenskej diplomacie, znamenal naplnenie našich ambícií patriť do rodiny demokratických a hospodársky vyspelých európskych štátov.Navyše, Slovensko sa zaradilo medzi krajiny, ktoré sú v Únii najviac integrované – v roku 2007 vstúpila SR do schengenského priestoru, v roku 2009 prijala euro a v roku 2016 prvýkrát predsedala Rade EÚ. Spolu s NATO je pre Slovensko Európska únia základným ukotvením na Západe.„V kontexte aktuálnych výziev môžeme vnímať reálny význam našej západnej orientácie a nášho členstva v Únii, ako spoločenstva, ktoré je pripravené čeliť aj náročným obdobiam. Práve tieto krízy poukázali na jednotu a silu Európskej únie," dodal R. Káčer.