Sme rodina plánuje spolupracovať s každou príčetnou politickou stranou, medzi zatiaľ vylúčenými je aj Smer

Zahraničnopolitická orientácia

Do volieb samostatne

1.5.2023 (SITA.sk) - Hnutie Sme rodina plánuje spolupracovať s každou príčetnou politickou stranou, ktorá sa normálne správa. Na spoluprácu si však kladie niekoľko podmienok.Jednou z nich je akceptácia volebného programu Sme rodina, ďalšou to, že nesmú jestvovať pochybnosti o zahraničnopolitickej orientácii danej strany. Rovnako musí mať jednoznačný postoj k otázke holokaustu a Slovenského národného povstania „V tejto chvíli tieto podmienky určite nespĺňa Ľudová strana Naše Slovensko Republika , ani strana Smer-SD , nakoľko zahraničnopolitická orientácia strany Smer sa v poslednom období dosť výrazne zmenila," uviedol podpredseda hnutia Sme rodina Peter Pčolinský pre agentúru SITA.Hnutie Sme rodina plánuje predstaviť svoj program na programovej konferencii hnutia, ktorá sa uskutoční 6. mája v Žiline. Do volieb chce ísť hnutie samostatne, podľa Pčolinského nerokujú o prípadnej spolupráci so žiadnym iným politickým subjektom.Podpredseda Sme rodina nechcel prezrádzať dopredu s akými osobnosťami hnutie rokuje o ich prípadnom vstupe doň, no uviedol, že rokujú s niekoľkými osobami a v prípade, ak sa dohodnú, budú o tom verejnosť informovať.Hnutie Sme rodina bolo podľa podpredsedu za čo najskorší termín predčasných parlamentných volieb, čo dokazuje aj ich hlasovanie v Národnej rade SR . Dodal však, že vzhľadom na to, že 90 poslancov sa našlo len pri hlasovaní za septembrový termín, zahlasovali aspoň zaň.