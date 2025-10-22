|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 23.10.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Alojzia
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
22. októbra 2025
Clevelandská dohoda bola prejavom odvahy Slovákov a Čechov v zahraničí, Blanár zdôraznil jej posolstvo
Od podpísania Clevelandskej dohody uplynulo 110 rokov. Išlo o prvé spoločné vyhlásenie Slovákov a Čechov žijúcich v zahraničí, ktoré podporovalo vznik samostatného federatívneho štátu po skončení prvej ...
Zdieľať
22.10.2025 (SITA.sk) - Od podpísania Clevelandskej dohody uplynulo 110 rokov. Išlo o prvé spoločné vyhlásenie Slovákov a Čechov žijúcich v zahraničí, ktoré podporovalo vznik samostatného federatívneho štátu po skončení prvej svetovej vojny.
Podľa ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Juraja Blanára bola dohoda viac než len právnym aktom, predstavovala prejav odvahy slovenských a českých krajanov, ktorí aj ďaleko od domova nezabudli na svoje národy a verili v ich slobodnú budúcnosť. Uviedol to na stredajšom spomienkovom podujatí venovanom podpísaniu Clevelandskej dohody z 22. októbra 1915.
Podujatie zorganizoval Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí v spolupráci s ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí. Diplomatickí zástupcovia Slovenska a Česka si spolu s odborníkmi histórie a múzejníctva pripomenuli podpísanie dokumentu, ktorý položil základ politického a myšlienkového spojenectva medzi Slovákmi a Čechmi žijúcimi v Spojených štátoch.
Blanár počas spomienky zdôraznil posolstvo dohody pre súčasnú slovenskú diplomaciu a vyzdvihol význam našich krajanov v zahraničí. Priblížil, že tak, ako Slováci a Česi v Spojených štátoch amerických stáli pri zrode myšlienky spoločného štátu, rovnako dnes môžu Slováci žijúci v zahraničí prispievať k šíreniu dobrého mena Slovenska.
Šéf slovenskej diplomacie pri príležitosti spomienky odovzdal pamätné dosky s kópiou Clevelandskej dohody veľvyslancovi Českej republiky v SR Rudolfovi Jindrákovi a rovnako pre partnerov zo Spojených štátov amerických, ktoré prevzala a zástupcom USA dodatočne odovzdá predsedníčka Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Dagmar Repčeková.
Clevelandskú dohodu podpísali v americkom meste Cleveland predstavitelia Slovenskej ligy v Amerike a Českého národného združenia 22. októbra 1915. Dokument položil základy pre budúcu Pittsburskú dohodu z roku 1918, ktorá bola už finálnou dohodou medzi slovenskými a českými predstaviteľmi o vytvorení spoločného štátu – Československej republiky.
Zdroj: SITA.sk - Clevelandská dohoda bola prejavom odvahy Slovákov a Čechov v zahraničí, Blanár zdôraznil jej posolstvo © SITA Všetky práva vyhradené.
Spojenectvo Slovákov a Čechov
Podľa ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Juraja Blanára bola dohoda viac než len právnym aktom, predstavovala prejav odvahy slovenských a českých krajanov, ktorí aj ďaleko od domova nezabudli na svoje národy a verili v ich slobodnú budúcnosť. Uviedol to na stredajšom spomienkovom podujatí venovanom podpísaniu Clevelandskej dohody z 22. októbra 1915.
Podujatie zorganizoval Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí v spolupráci s ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí. Diplomatickí zástupcovia Slovenska a Česka si spolu s odborníkmi histórie a múzejníctva pripomenuli podpísanie dokumentu, ktorý položil základ politického a myšlienkového spojenectva medzi Slovákmi a Čechmi žijúcimi v Spojených štátoch.
Odovzdanie pamätných dosiek
Blanár počas spomienky zdôraznil posolstvo dohody pre súčasnú slovenskú diplomaciu a vyzdvihol význam našich krajanov v zahraničí. Priblížil, že tak, ako Slováci a Česi v Spojených štátoch amerických stáli pri zrode myšlienky spoločného štátu, rovnako dnes môžu Slováci žijúci v zahraničí prispievať k šíreniu dobrého mena Slovenska.
Šéf slovenskej diplomacie pri príležitosti spomienky odovzdal pamätné dosky s kópiou Clevelandskej dohody veľvyslancovi Českej republiky v SR Rudolfovi Jindrákovi a rovnako pre partnerov zo Spojených štátov amerických, ktoré prevzala a zástupcom USA dodatočne odovzdá predsedníčka Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Dagmar Repčeková.
Clevelandskú dohodu podpísali v americkom meste Cleveland predstavitelia Slovenskej ligy v Amerike a Českého národného združenia 22. októbra 1915. Dokument položil základy pre budúcu Pittsburskú dohodu z roku 1918, ktorá bola už finálnou dohodou medzi slovenskými a českými predstaviteľmi o vytvorení spoločného štátu – Československej republiky.
Zdroj: SITA.sk - Clevelandská dohoda bola prejavom odvahy Slovákov a Čechov v zahraničí, Blanár zdôraznil jej posolstvo © SITA Všetky práva vyhradené.
<< predchádzajúci článok
M. Para: Bol podaný návrh na prerušenie výkonu trestu Kočnera a Ruska
M. Para: Bol podaný návrh na prerušenie výkonu trestu Kočnera a Ruska