|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 23.10.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Alojzia
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
22. októbra 2025
M. Para: Bol podaný návrh na prerušenie výkonu trestu Kočnera a Ruska
Para tento týždeň odôvodnil zámer podať návrh tým, že obaja odsúdení vykonali takú dĺžku trestu, ktorá je maximálne možná v ich prípade po novele Trestného zákona.
Zdieľať
Obhajoba Mariana Kočnera a Pavla Ruska, ktorí si aktuálne v kauze falšovania zmeniek televízie Markíza odpykávajú 19-ročný trest väzenia, podala v stredu návrh na Najvyšší súd SR na prerušenie výkonu ich trestu. Pre 24hod.skto potvrdil ich advokát Marek Para. Najvyšší súd SR bude v prípade falšovania zmeniek rozhodovať o dovolaní.
Para tento týždeň odôvodnil zámer podať návrh tým, že obaja odsúdení vykonali takú dĺžku trestu, ktorá je maximálne možná v ich prípade po novele Trestného zákona. Obhajoba sa pri svojej argumentácii opiera o rozsudok Súdneho dvora Európskej únie vo veci BAJI Trans.
Kočner a Rusko podali voči ich odsudzujúcemu rozsudku dovolanie minulý rok. Medzi dôvody dovolania patria napríklad zásah do práva na obhajobu či nezákonne vykonané dôkazy, medzi ktoré obhajoba radí aj komunikáciu v mobilnej aplikácii. Najvyšší súd už v dovolacom konaní zložil senát.
Kočnera a Ruska odsúdil Špecializovaný trestný súd v Pezinku v roku 2020 v kauze falšovania televíznych zmeniek na 19-ročný nepodmienečný trest väzenia. O rok neskôr im potvrdil trest aj Najvyšší súd SR.
Súvisiace články:
Marian Kočner je v kauze motákov nevinný, skutok nie je trestným činom (13. 9. 2022)
Kočner a Zsuzsová uspeli s námietkou, známu sudkyňu vylúčili z prípadu vraždy novinára Kuciaka (22. 3. 2022)
Kočnerovi už zaistili majetok v hodnote 15 miliónov eur, v prvej várke to boli nehnuteľnosti (7. 2. 2022)
Marian Kočner odmietol uzavrieť dohodu o vine a treste (10. 8. 2021)
Kočnera s Ruskom dobehla spravodlivosť, mafia dnes prehrala, komentujú politici rozsudok v kauze zmenky (12. 1. 2021)
Vyhrali sme nielen bitku, ale aj závažnú vojnu, hodnotí Šanta trest pre Kočnera a Ruska (12. 1. 2021)
Spravodlivosť dnes vyhrala, reaguje Lipšic na odsúdenie Kočnera a Ruska v kauze zmeniek (12. 1. 2021)
Rusko neprišiel na pojednávanie v kauze zmenky, po útoku kyselinou skončil v nemocnici (15. 12. 2020)
Najvyšší súd bude zasadať v kauze Kočnerových zmeniek, zverejnili termíny pojednávaní (25. 11. 2020)
Nad Kočnerom visia búrkové mračná, má vypovedať pre zasahovanie do nezávislosti súdov (22. 4. 2020)
nasledujúci článok >>
Clevelandská dohoda bola prejavom odvahy Slovákov a Čechov v zahraničí, Blanár zdôraznil jej posolstvo
Clevelandská dohoda bola prejavom odvahy Slovákov a Čechov v zahraničí, Blanár zdôraznil jej posolstvo
<< predchádzajúci článok
Krajiny EÚ sa dohodli na nových sankciách proti Rusku
Krajiny EÚ sa dohodli na nových sankciách proti Rusku