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04. júna 2026

Člnkovacia sezóna na Štrbskom plese je za dverami, deň potom odštartujú aj tatranské lanovky


Tagy: Štrbské pleso Turizmus Vysoké Tatry

Záujemcovia budú mať k dispozícii spolu 20 drevených člnov kotviacich na móle na južnom brehu Štrbského plesa. V piatok 5. júna sa začína člnkovacia sezóna na Štrbskom plese. V sobotu budú v dennej ...



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6675531d117e3108996664 scaled 1 676x507 4.6.2026 (SITA.sk) - Záujemcovia budú mať k dispozícii spolu 20 drevených člnov kotviacich na móle na južnom brehu Štrbského plesa.


V piatok 5. júna sa začína člnkovacia sezóna na Štrbskom plese. V sobotu budú v dennej prevádzke aj takmer všetky tatranské lanovky. Výnimkou je sedačková lanovka do Lomnického sedla, ktorá bude v prevádzke až koncom budúceho týždňa. Dôležitou novinkou je zvýhodnený predpredaj lístkov na lanovky pri kúpe na tri a viac dní, vďaka ktorému je možné na obojsmernom lístku ušetriť do 10 eur.

V letnej prevádzke Štrbského plesa je sedačková lanovka Solisko Expres, ktorá za sedem minút prekoná 431 výškových metrov zo Štrbského plesa do výšky 1 814 metrov nad morom k úpätiu Predného Soliska a Chate pod Soliskom.

V Starom Smokovci bude návštevníkom sprístupnená pozemná lanová dráha na Hrebienok, ktorá na dĺžke 2 190 metrov prekonáva prevýšenie 247 metrov. Na trase premávajú dva vozne, ktorá sa v strede trate míňajú na tzv. Abtovej výhybni.

V Tatranskej Lomnici bude v prevádzke kabínková lanová dráha Tatranská Lomnica – Štart so 4-miestnymi kabínkami, kabínková lanová dráha Štart – Skalnaté Pleso s 15-miestnymi kabínami, ktoré prekonávajú prevýšenie 602 metrov a vyvezú návštevníkov do výšky 1 772 metrov nad morom, visutá lanová dráha na Lomnický štít, na trase ktorej premáva jeden vagón s kapacitou 15 osôb, ktorý vyvezie návštevníkov na druhý najvyšší štít Tatier do nadmorskej výšky 2 634 metrov nad morom, a sedačková lanová dráha do Lomnického sedla – dvojsedačková lanovka, ktorá návštevníkov vyvezie až do výšky 2 196 metrov nad morom s výhľadmi na Lomnický a Kežmarský štít.

„V roku 2026 bude v letnej turistickej sezóne hosťom k dispozícii spolu 20 drevených člnov kotviacich na móle na južnom brehu Štrbského plesa. Plaviť sa môžu v júni každý deň od 10:00 do 16:30, v júli a auguste až do 17:30. Deti do 15 rokov sa môžu člnkovať len v sprievode dospelej osoby a musia mať povinne záchrannú vestu,“ uviedla regionálna manažérka Tatry Motion Vysoké Tatry Monika Kapusniaková.


Zdroj: SITA.sk - Člnkovacia sezóna na Štrbskom plese je za dverami, deň potom odštartujú aj tatranské lanovky © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Štrbské pleso Turizmus Vysoké Tatry
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