|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 4.6.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Lenka
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
04. júna 2026
Kúpaliská v Košiciach otvoria tohtoročnú letnú sezónu už v najbližších týždňoch – VIDEO
Otvorenie mestského kúpaliska Rumanová je v závislosti od poveternostných podmienok plánované už 13. júna. Kúpaliská v Košiciach otvoria tohtoročnú letnú sezónu už v najbližších týždňoch. Ako ...
Zdieľať
4.6.2026 (SITA.sk) - Otvorenie mestského kúpaliska Rumanová je v závislosti od poveternostných podmienok plánované už 13. júna.
Kúpaliská v Košiciach otvoria tohtoročnú letnú sezónu už v najbližších týždňoch. Ako pre agentúru SITA uviedol námestník riaditeľa pre ekonomiku spoločnosti Tepelné hospodárstvo (TEHO) Košice Štefan Ferencz, prípravy na sezónu napredujú.
Otvorenie mestského kúpaliska Rumanová je v závislosti od poveternostných podmienok plánované už 13. júna. Kúpalisko Červená hviezda (ČH) plánujú otvoriť 27. júna. Podľa Ferencza túto sezónu nie sú plánované žiadne väčšie novinky.
„Kúpalisko Rumanová bude čakať návštevníkov s rozšírenou oddychovou plochou, podobne ako tomu bolo aj minulý rok, vďaka čomu je kapacita kúpaliska zvýšená na 1 670 osôb,” uviedol. Priblížil ale, že na oboch kúpaliskách menia turniketový a pokladničný systém. Po novom by mal byť plne kompatibilný s prístupovým systémom na NOCKE.
„V prípade kúpaliska ČH je to príprava na budúce prepojenie a zonáciu areálov, ale zároveň nám to zvýši aj flexibilitu služieb pri združovaní vstupov medzi všetkými prevádzkami. Pre tento rok v prípade nákupu permanentky na kúpalisko ČH získajú návštevníci vstup tak na kúpalisko ČH, ako aj na kúpalisko Rumanova,” uviedol. Na kúpalisku Rumanova tiež tento rok návštevníci nájdu aj digitálny kiosk, ktorý im umožní pohodlný bezhotovostný nákup vybraných typov lístkov.
„Vstupné sa meniť nebude, ostáva na úrovni roka 2025,” dodal Ferencz. Na kúpalisku Rumanová stojí podľa zverejneného cenníka celodenné vstupné pre dospelého 9 eur, pre dieťa je to 6,70 eura. Po 15:00 je možné kúpiť lístok lacnejšie, zľavy majú aj seniori a ZŤP osoby, a tiež študentstvo s preukazom.
K dispozícii je aj rodinné vstupné či permanentka. Na „čéhačku” sa dospelý okúpe za 9,50 eura, dieťa za 7,20. Aj tu platí, že lístok po 15:00 je lacnejší. Na tomto mestskom kúpalisku majú tiež zľavy seniori či študenti, taktiež si možno zakúpiť permanentku alebo rodinné vstupné.
Mesto Košice ešte v polovici mája informovalo o tom, že stavebné práce na novom prepojovacom koridore medzi Národným olympijským centrom plaveckých športov Košice a Kúpaliskom Červená hviezda sa blížia do finále. Presklený trakt dlhý takmer 47 metrov má športovcom i verejnosti umožniť prechod medzi bazénmi „suchou nohou".
Hodnota projektu bola vyše 676-tisíc eur, mala by zvýšiť komfort návštevníkov aj zefektívniť prevádzku oboch areálov. Ferencz v úvode júna priblížil, že stavebné práce na prepojovacom trakte už boli ukončené, v súčasnosti prebieha preberacie konanie a pristupujú ku kolaudácii. „Na letnú prevádzku kúpaliska Červená hviezda to vplyv nemá,” zdôraznil.
Kúpalisko Ryba Anička plánujú otvoriť 19. júna, ak to počasie umožní. „Ceny vstupeniek ostávajú na minuloročnej úrovni,” doplnil pre agentúru SITA prevádzkovateľ kúpaliska Rastislav Földeš. Podľa zverejneného cenníka stojí celodenný vstup pre dospelého osem eur, študenti, seniori a ZŤP osoby zaplatia o euro menej.
V prípade detí sa cena rôzni podľa veku. Najmenšie deti do troch rokov majú vstup zadarmo. Predškoláci do šiestich rokov veku majú vstupné za 2 eurá a deti vo veku 6 až 14 rokov sa okúpu za 7 eur. Po 14:00 je vstup na kúpalisko Ryba Anička zlacnený. Novinky podľa Földešových slov v tomto roku nebudú žiadne vzhľadom na to, že v roku 2028 je plánovaná kompletná rekonštrukcia kúpaliska.
Zdroj: SITA.sk - Kúpaliská v Košiciach otvoria tohtoročnú letnú sezónu už v najbližších týždňoch – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Kúpaliská v Košiciach otvoria tohtoročnú letnú sezónu už v najbližších týždňoch. Ako pre agentúru SITA uviedol námestník riaditeľa pre ekonomiku spoločnosti Tepelné hospodárstvo (TEHO) Košice Štefan Ferencz, prípravy na sezónu napredujú.
Otvorenie kúpalísk
Otvorenie mestského kúpaliska Rumanová je v závislosti od poveternostných podmienok plánované už 13. júna. Kúpalisko Červená hviezda (ČH) plánujú otvoriť 27. júna. Podľa Ferencza túto sezónu nie sú plánované žiadne väčšie novinky.
„Kúpalisko Rumanová bude čakať návštevníkov s rozšírenou oddychovou plochou, podobne ako tomu bolo aj minulý rok, vďaka čomu je kapacita kúpaliska zvýšená na 1 670 osôb,” uviedol. Priblížil ale, že na oboch kúpaliskách menia turniketový a pokladničný systém. Po novom by mal byť plne kompatibilný s prístupovým systémom na NOCKE.
„V prípade kúpaliska ČH je to príprava na budúce prepojenie a zonáciu areálov, ale zároveň nám to zvýši aj flexibilitu služieb pri združovaní vstupov medzi všetkými prevádzkami. Pre tento rok v prípade nákupu permanentky na kúpalisko ČH získajú návštevníci vstup tak na kúpalisko ČH, ako aj na kúpalisko Rumanova,” uviedol. Na kúpalisku Rumanova tiež tento rok návštevníci nájdu aj digitálny kiosk, ktorý im umožní pohodlný bezhotovostný nákup vybraných typov lístkov.
Vstupné sa nemení
„Vstupné sa meniť nebude, ostáva na úrovni roka 2025,” dodal Ferencz. Na kúpalisku Rumanová stojí podľa zverejneného cenníka celodenné vstupné pre dospelého 9 eur, pre dieťa je to 6,70 eura. Po 15:00 je možné kúpiť lístok lacnejšie, zľavy majú aj seniori a ZŤP osoby, a tiež študentstvo s preukazom.
K dispozícii je aj rodinné vstupné či permanentka. Na „čéhačku” sa dospelý okúpe za 9,50 eura, dieťa za 7,20. Aj tu platí, že lístok po 15:00 je lacnejší. Na tomto mestskom kúpalisku majú tiež zľavy seniori či študenti, taktiež si možno zakúpiť permanentku alebo rodinné vstupné.
Ukončené stavebné práce
Mesto Košice ešte v polovici mája informovalo o tom, že stavebné práce na novom prepojovacom koridore medzi Národným olympijským centrom plaveckých športov Košice a Kúpaliskom Červená hviezda sa blížia do finále. Presklený trakt dlhý takmer 47 metrov má športovcom i verejnosti umožniť prechod medzi bazénmi „suchou nohou".
Hodnota projektu bola vyše 676-tisíc eur, mala by zvýšiť komfort návštevníkov aj zefektívniť prevádzku oboch areálov. Ferencz v úvode júna priblížil, že stavebné práce na prepojovacom trakte už boli ukončené, v súčasnosti prebieha preberacie konanie a pristupujú ku kolaudácii. „Na letnú prevádzku kúpaliska Červená hviezda to vplyv nemá,” zdôraznil.
Plánovaná rekonštrukcia
Kúpalisko Ryba Anička plánujú otvoriť 19. júna, ak to počasie umožní. „Ceny vstupeniek ostávajú na minuloročnej úrovni,” doplnil pre agentúru SITA prevádzkovateľ kúpaliska Rastislav Földeš. Podľa zverejneného cenníka stojí celodenný vstup pre dospelého osem eur, študenti, seniori a ZŤP osoby zaplatia o euro menej.
V prípade detí sa cena rôzni podľa veku. Najmenšie deti do troch rokov majú vstup zadarmo. Predškoláci do šiestich rokov veku majú vstupné za 2 eurá a deti vo veku 6 až 14 rokov sa okúpu za 7 eur. Po 14:00 je vstup na kúpalisko Ryba Anička zlacnený. Novinky podľa Földešových slov v tomto roku nebudú žiadne vzhľadom na to, že v roku 2028 je plánovaná kompletná rekonštrukcia kúpaliska.
Zdroj: SITA.sk - Kúpaliská v Košiciach otvoria tohtoročnú letnú sezónu už v najbližších týždňoch – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Činohra SND premiéruje komédiu P. Zelenku Amatéri v réžii E. Kudláča
Činohra SND premiéruje komédiu P. Zelenku Amatéri v réžii E. Kudláča