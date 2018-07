CNN zverejnila tajnú nahrávku Trumpa s jeho bývalým právnikom

Donald Trump, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 25. júla (TASR) - Spravodajská televízia CNN zverejnila v utorok zvukový záznam s hlasom súčasného amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý dva mesiace pred prezidentskými voľbami v roku 2016 tajne zhotovil jeho bývalý osobný právnik Michael Cohen. Záznam poskytol CNN Cohenov právnik Lanny Davis.Šéf Bieleho domu sa na nahrávke s Cohenom dohovára, akým spôsobom by mohli zakúpiť práva na príbeh modelky časopisu Playboy Karen McDougalovej, ktorá tvrdí, že pred viacerými rokmi mala s Trumpom milostný pomer.K rozhovoru medzi Trumpom a Cohenom došlo niekoľko týždňov predtým, ako sa firma American Media, materská spoločnosť bulvárneho denníka National Enquirer, kde mal príbeh vyjsť, s McDougalovou dohodla, že od nej za 150.000 dolárov odkúpi exkluzívne práva na jeho zverejnenie. Článok opisujúci Trumpov pomer s McDougalovou v roku 2006 však nikdy zverejnený nebol, čo je bežná prax bulvárnych médií nazývanáktorej cieľom je chrániť určitú osobu.Trump akúkoľvek aféru s McDougalovou popiera a jeho volebný štáb uviedol, že o nijakej platbe nevie.Z rozhovoru medzi Trumpom a Cohenom podľa agentúry AP vyplýva, že ide o odkúpenie McDougalovej príbehu od materskej spoločnosti National Enquireru. Cohen na nahrávke hovorí, žebude potrebné založiť spoločnosť. Podľa AP by spomínaným Davidom mohol byť David Pecker, Trumpov priateľ a riaditeľ spoločnosti American Media.Keď Cohen začne hovoriť o financovaní, Trump ho preruší a opýta sa, o aké financovanie ide, na čo Cohen odpovie:Trump následne Cohenovi radí, abyčo však advokát rázne odmietne. Trump následne na nahrávke, ktorá je miestami nezrozumiteľná, povieCohenov právnik Lanny Davis v súvislosti so zverejnením zvukového záznamu uviedol, že jeho cieľom bolo poodhaliť pravdu.