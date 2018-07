Heiko Maas: USA sú väčšie než Biely dom a ani Trump to nezmení

Na archívnej snímke Heiko Maas. Foto: Wikipedia Foto: Wikipedia

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 25. júla (TASR) - Spojené štáty sú väčšie než Biely dom a americký prezident to nemôže zmeniť. Bez ohľadu na to, koľko príspevkov bude zverejňovať na Twitteri. Uviedol to v stredu nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas.uviedol šéf nemeckej diplomacie na sociálnej sieti Twitter.dodal Maas. Citovala ho agentúra Reuters.Nemecký minister zahraničných vecí minulý týždeň podotkol, že by od Trumpa očakával, dodal Maas, ktorý narážal na zmenu Trumpovho postoja k otázke možného zasahovania Ruskej federácie do kampane pred prezidentskými voľbami v USA v roku 2016.