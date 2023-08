CNN zverejnila zábery z útoku na Krymský most, dron Sea Baby priviezol k pilieru až 850 kilogramov výbušnín

Zásah Krymského mosta

Dron Sea Baby

16.8.2023 (SITA.sk) - Ukrajinské špeciálne služby poskytli spravodajskej televízii CNN exkluzívne zábery zo 17. júla, keď experimentálny námorný dron vykonal útok na most ponad Kerčský prieliv, ktorý spája pevninské Rusko s okupovaným ukrajinským polostrovom Krym.Ako pre CNN povedal šéf Ukrajinskej bezpečnostnej služby (SBU) Vasyl Maľuk, použitý dron s názvom Sea Baby bol výsledkom niekoľkomesačného vývoja, ktorý sa začal bezprostredne po invázii.„Povrchové drony sú jedinečným vynálezom SBU. Žiadna zo súkromných spoločností s tým nemá nič spoločné. Pomocou týchto dronov sme nedávno úspešne zasiahli Krymský most, veľkú útočnú loď Olenegorskij Gorňak a tanker SIG,“ vyhlásil Maľuk. „Pracujeme na množstve nových zaujímavých operácií, a to aj vo vodách Čierneho mora. Sľubujem vám, že to bude vzrušujúce, najmä pre našich nepriateľov,“ dodal Maľuk.Na záberoch vidieť, ako dron Sea Baby priviezol až 850 kilogramov výbušnín k jednému z betónových podporných pilierov mosta. CNN taktiež má dve videá, ktoré zobrazujú moment nárazu jedného dronu do cestnej časti mosta a potom ďalší výbuch dronu, ktorý zasiahol železničnú časť mosta asi o päť minút neskôr z opačného smeru.Maľuk povedal, že západní partneri Ukrajiny prejavili záujem o ich operácie a chceli sa poučiť z ich skúseností. „Nezúčastňujú sa na našich operáciách, neposkytujú nám žiadne vybavenie ani nič iné. Tieto drony sa vyrábajú v podzemnom výrobnom závode na území Ukrajiny. Ciele, ktoré som spomenul, sú legitímne ciele podľa ukrajinského a medzinárodného práva,“ skonštatoval šéf SBU.