Ukrajinu nikto netlačí do mierových rokovaní, tvrdí Danilov. Rusko musí byť podľa neho zničené ako Kartágo

15.8.2023 (SITA.sk) - Medzinárodní partneri netlačia Ukrajinu do „mierových rokovaní“ s ruským režimom.Ako referuje web Ukrajinská pravda, v rozhovore pre taliansky denník La Repubblica to povedal tajomník ukrajinskej Rady národnej bezpečnosti a obrany Oleksij Danilov Na poznámku novinára, že sa objavujú správy, že partneri sa snažia presvedčiť ukrajinských predstaviteľov, aby rokovali o ukončení vojny, Danilov odvetil, že sú to len nepodložené fámy.„Správy o tomto údajnom tlaku nie sú ničím potvrdené. Existujú len na internete. Neviem, možno je to práca ruskej armády trollov, ale partneri nevzniesli žiadne požiadavky na rokovanie. Ukrajina si tento problém vyrieši sama a určite nemôžu byť žiadne rokovania s Putinom. Rusko musí byť zničené ako moderné Kartágo. Nepriateľa nemôžete nechať za chrbtom,“ skonštatoval Danilov.