Čo bolo na fungovaní tejto vlády zlé, ubližujúce a chaotické, všetci vieme, vyhlásil Šimečka

7.5.2023 (SITA.sk) -Slovensko čakajú náročné mesiace a Progresívne Slovensko (PS) sa v nich bude správať konštruktívne a podporí všetky kroky, ktoré pomôžu znížiť mieru chaosu.Uvádza sa to v stanovisku predsedu hnutia Michala Šimečku k rozhodnutiu Eduarda Hegera , ktorý požiadal prezidentku Zuzanu Čaputovú o odobratie poverenia viesť vládu SR.“Čo bolo na fungovaní tejto vlády zlé, ubližujúce a chaotické, všetci vieme. Nemá zmysel to teraz opakovať. V PS sa jej preto chceme už len poďakovať za to, čo bolo dobré - minimálne za držanie jasnej zahraničnopolitickej orientácie Slovenska,“ vyjadril sa Šimečka.