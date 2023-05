Vojna na Ukrajine, ale aj koronavírus spôsobili Rusku najhorší nedostatok pracovnej sily

7.5.2023 (SITA.sk) - Rusko takmer určite čelí najhoršiemu nedostatku pracovnej sily za posledné desaťročia. Vo svojom pravidelnom hlásení o vojne na Ukrajine to konštatuje britské ministerstvo obrany, informuje spravodajský portál Sky News.V dôsledku COVID-19 a vojny na Ukrajine sa za posledné tri roky ruská populácia zmenšila o dva milióny ľudí viac, ako sa očakávalo. Ruská centrálna banka vykonala prieskum medzi 14-tisíc zamestnávateľmi, z ktorého vyplynulo, že počet dostupných zamestnancov je na najnižšej úrovni od roku 1998.V roku 2022 Rusko opustilo 1,3 milióna ľudí, medzi nimi „mnohí mladí a vzdelaní ľudia v odvetviach s vysokou hodnotou". Ruské ministerstvo komunikácie uviedlo, že zhruba 10 percent pracovnej sily v IT sektore sa nevrátilo.„Mobilizácia, historicky vysoká emigrácia a starnúca, zmenšujúca sa populácia obmedzujú ponuku pracovnej sily," konštatuje britský rezort s tým, že to pravdepodobne povedie k zníženiu potenciálneho rastu ruskej ekonomiky a zvýšeniu inflácie.