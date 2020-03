Čo bude dôležité pri vytváraní štvorkoalície? Politológ pripúšťa aj efekt narastajúcej snehovej gule

Návrh priechodnej koaličnej zmluvy

6.3.2020 - Kľúčové pri rokovaniach o vytváraní vládnej koalície teraz bude zahodiť osobné spory a nachádzať dohody a súlad tam, kde sa to len bude dať. Pre agentúru SITA to uviedol politológ z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Ján Ruman.Líder hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igor Matovič vo štvrtok spolu s predsedom hnutia Sme rodina Borisom Kollárom, šéfom strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richardom Sulíkom a lídrom strany Za ľudí Andrejom Kiskom prvýkrát spoločne rokovali o zostavení budúcej vlády.Spoločné rokovanie prišlo po tom, ako Kiska po štvrtkovom zasadnutí predsedníctva Za ľudí informoval, že strana vstúpi do týchto vyjednávaní o vytvorení štvorkoalície.Politológ zdôraznil, že v nastávajúcom období bude potrebné, aby boli naplnené očakávania ľudí, ktorí za tieto strany hlasovali. „To znamená, vytvoriť čo najširšiu koalíciu a zabezpečiť jej stabilitu. Navrhnúť priechodnú koaličnú zmluvu, ktorá sa bude zaoberať aj riešeniami pálčivých tém dlhodobo trápiacich spoločnosť,“ priblížil Ruman.Pri ďalších rokovaniach zohrajú podľa politológa dôležitú rolu aj programové priority strán a postoje ich lídrov. „Andrej Kiska sa po parlamentných voľbách javí dosť apaticky, čo možno vysvetliť tým, že predpokladal lepší volebný výsledok a viac rozhodovacích kompetencií. Realita je však iná, a tak bude musieť zvážiť možné plusy v podobe ministerských postov, ale aj mínusy, ako je nevyspytateľnosť a minulosť niektorých predstaviteľov budúcej koalície,“ myslí si Ruman.Rozhodnutie strany Za ľudí podieľať sa na rokovaniach však podľa neho vysiela signál o hľadaní kompromisu a vôli byť niečoho súčasťou.Podľa oficiálnych výsledkov volieb by mala koalícia OĽaNO, Sme rodina, SaS a Za ľudí v parlamente 95 kresiel a disponovala by tak ústavnou väčšinou, na ktorej trvá Matovič, aby mohli uskutočniť ústavné zmeny. Najčastejšie sa v tejto veci spomínajú bezpečnostné previerky sudcov.S ústavnou väčšinou je podľa politológa obrovská šanca, že vláda vydrží celé volebné obdobie. „Aj keby sa jedna zo strán rozhodla nespolupracovať, naďalej zostane Matovičovi a ostatným koaličným partnerom potrebná väčšina poslancov, ktorí budú podporovať a hlasovať za koalíciu naďalej,“ vysvetlil Ruman.Dosť podľa neho závisí aj od toho, ako sa k veci postaví sám Matovič. „Či bude pevným konsenzuálnym lídrom a zároveň aj mediátorom v prípadných konfliktoch a nezhodách. Zatiaľ sa mu to darí, to znamená, že sa správa ako vyzretý politik a nie občiansky aktivista a kritik. V opačnom prípade môže nastať efekt narastajúcej snehovej gule a časom bude koalícia neudržateľná,“ uzavrel politológ.