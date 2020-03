Ústavné zmeny sú nevyhnutné, aby sa Rusko pohlo vpred. Putin sa nechce vrátiť do minulosti

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

6.3.2020 (Webnoviny.sk) - Ruský prezident Vladimir Putin povedal lídrom štyroch parlamentných strán, že navrhnuté ústavné zmeny sú nevyhnutné na to, aby sa Rusko pohlo vpred. Vyjadril sa tak na stretnutí, ktoré sa skončilo v piatok pred úsvitom.Schôdzka sa konala pred druhým čítaním navrhovaných zmien naplánovaným na utorok. Druhé čítanie je rozhodujúce, pretože v rámci neho môžu poslanci Štátnej dumy spraviť podstatné zmeny v navrhovanej legislatíve. "Potrebujeme záruky, že nebude možné skĺznuť späť smerom, kam sa už nechceme vrátiť," povedal Putin zákonodarcom.Celoštátne referendum o ústavných zmenách sa uskutoční 22. apríla, teda v deň, ktorý sa kryje so 150. výročím narodenia vodcu boľševickej revolúcie Vladimira Iľjiča Lenina.Keď Putin v januári navrhol zmeny v ústave, vo všeobecnosti sa považovali za jeho snahu udržať sa pri moci aj po vypršaní jeho súčasného funkčného obdobia v roku 2024. Stále však nie je jasné, ako by to chcel dosiahnuť.Cieľom zmien je napríklad posilniť rolu parlamentu a parlamentných strán či právomocí premiéra a členov kabinetu. V pondelok šéf Kremľa predstavil aj 24 strán dodatočných zmien. Tie majú napríklad do ústavy zakotviť zmienku o viere v Boha alebo manželstvo definovať ako "zväzok medzi mužom a ženou".