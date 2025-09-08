Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Zo zahraničia

08. septembra 2025

Čo by podľa Zelenského bolo pre Ukrajinu víťazstvom



Ukrajinským víťazstvom vo vojne, ktorú Moskva rozpútala pred viac ako tromi rokmi, podľa Volodymyra Zelenského bude to, že prežije ako nezávislý štát. Ako referuje web Ukrajinská pravda, Zelenskyj to povedal v ...



france_ukraine_coalition_00246 676x451 8.9.2025 (SITA.sk) - Ukrajinským víťazstvom vo vojne, ktorú Moskva rozpútala pred viac ako tromi rokmi, podľa Volodymyra Zelenského bude to, že prežije ako nezávislý štát. Ako referuje web Ukrajinská pravda, Zelenskyj to povedal v rozhovore pre ABC News.

Putin chce úplnú okupáciu


Na otázku, ako by vyzeralo víťazstvo pre jeho krajinu, ukrajinský prezident odpovedal, že je to prežitie Ukrajiny. „Putinovým cieľom je okupovať Ukrajinu. (Putin) nás chce, samozrejme, úplne okupovať. To by pre neho bolo víťazstvom. A kým to nedokáže, víťazstvo je na našej strane," vyjadril sa ukrajinský líder.

Preto je pre nás víťazstvom prežitie. Pretože si zachovávame našu identitu, našu krajinou, našu nezávislosť," dodal.

Zelenskyj tiež vyslovil názor, že stretnutie ruského vládcu s americkým prezidentom Donaldom Trumpom na Aljaške dalo Putinovi to, čo chcel. „Veľmi sa chcel stretnúť s prezidentom Trumpom, s prezidentom Spojených štátov,“ poznamenal ukrajinský prezident.



Zdroj: SITA.sk

