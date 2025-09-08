|
Pondelok 8.9.2025
Denník - Správy
08. septembra 2025
Čo by podľa Zelenského bolo pre Ukrajinu víťazstvom
Ukrajinským víťazstvom vo vojne, ktorú Moskva rozpútala pred viac ako tromi rokmi, podľa Volodymyra Zelenského bude to, že prežije ako nezávislý štát. Ako referuje web Ukrajinská pravda, Zelenskyj to povedal v ...
8.9.2025 (SITA.sk) - Ukrajinským víťazstvom vo vojne, ktorú Moskva rozpútala pred viac ako tromi rokmi, podľa Volodymyra Zelenského bude to, že prežije ako nezávislý štát. Ako referuje web Ukrajinská pravda, Zelenskyj to povedal v rozhovore pre ABC News.
Na otázku, ako by vyzeralo víťazstvo pre jeho krajinu, ukrajinský prezident odpovedal, že je to prežitie Ukrajiny. „Putinovým cieľom je okupovať Ukrajinu. (Putin) nás chce, samozrejme, úplne okupovať. To by pre neho bolo víťazstvom. A kým to nedokáže, víťazstvo je na našej strane," vyjadril sa ukrajinský líder.
„Preto je pre nás víťazstvom prežitie. Pretože si zachovávame našu identitu, našu krajinou, našu nezávislosť," dodal.
Zelenskyj tiež vyslovil názor, že stretnutie ruského vládcu s americkým prezidentom Donaldom Trumpom na Aljaške dalo Putinovi to, čo chcel. „Veľmi sa chcel stretnúť s prezidentom Trumpom, s prezidentom Spojených štátov,“ poznamenal ukrajinský prezident.
Zdroj: SITA.sk - Čo by podľa Zelenského bolo pre Ukrajinu víťazstvom © SITA Všetky práva vyhradené.
