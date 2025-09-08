Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 8.9.2025
 24hod.sk    Z domova

08. septembra 2025

Hrčka sa vráti na miesto starostu Petržalky po zložení sľubu, dôveru od ľudí si bude pamätať


Ján Hrčka do tretice obhájil post starostu bratislavskej Petržalky. Do funkcie nastúpi po oficiálnom zložení sľubu na najbližšom zasadnutí miestneho zastupiteľstva. Informovala o ...



Zdieľať
675186a49a3fb437586760 676x451 8.9.2025 (SITA.sk) - Ján Hrčka do tretice obhájil post starostu bratislavskej Petržalky. Do funkcie nastúpi po oficiálnom zložení sľubu na najbližšom zasadnutí miestneho zastupiteľstva. Informovala o tom hovorkyňa mestskej časti Mária Halašková. V sobotu 6. septembra sa konali doplňujúce voľby na starostu Petržalky, po tom, čo sa Hrčka vzdal svojho mandátu po odhalení sprenevery na miestnom úrade vo výške viac ako 2,7 milióna eur.

Plány po návrate


Oficiálne výsledky doplňujúcich volieb, napriek udalostiam posledných mesiacov, ukázali, že Petržalčania si želajú jeho návrat do vedenia samosprávy," uviedla Halašková s tým, že pri volebnej účasti 16,27 percenta Jána Hrčku zakrúžkovalo 12 260 voličov, čo predstavuje 78,58 percenta platných hlasov. „Vaša dôvera je pre mňa znova silným záväzkom. Uvedomujem si to a budem si to pamätať. Najmä po tom všetkom, čo sa v uplynulých mesiacoch stalo," uviedol Hrčka.

K volebným urnám v 95 okrskoch prišlo celkovo 15 766 voličov, z nich 15 601 odovzdalo platný hlasovací lístok. Hrčkov protikandidát Juraj Mravec získal 3 341 hlasov, čo je 21,41 percenta z celkového počtu platne hlasujúcich. Hrčka chce po návrate do funkcie pokračovať v zabehnutých projektoch a témach, ktoré si stanovil za svoje priority. K nim sa radí skvalitnenie školskej a športovej infraštruktúry, skrášľovanie verejného priestoru, skvalitnenie sociálnych služieb či modernizácia úradných služieb.

Volebná novinka


Petržalka aj počas posledných volieb zabezpečila obyvateľom hlasovanie za volebnými plentami z dielne samosprávy. Obsadenosť plent, rovnako ako pri predchádzajúcich voľbách, signalizovali svetelné senzory. Obsadenosť volebných miestností zas mestská časť monitorovala vďaka anonymizovaným elektronickým počítadlám osôb z dielne petržalských informatikov.

Obyvatelia si tak mohli na webe preveriť naplnenosť jednotlivých volebných miestností. Novinkou posledných volieb v Petržalke bola možnosť odvoliť prostredníctvom eDokladu, teda občianskym preukazom v mobile. Išlo o pilotný projekt Ministerstvo vnútra SR, pričom na overenie totožnosti mala komisiám slúžiť príslušná aplikácia.

Z 25 volebných miestností ňou disponovali nakoniec až v 23," priblížila mestská časť s tým, že zvyšné miestnosti samospráva pokrývala koordinátormi. V čase monitorovania od 7:00 do 19:00 využilo eDoklady 139 voličov.


Zdroj: SITA.sk - Hrčka sa vráti na miesto starostu Petržalky po zložení sľubu, dôveru od ľudí si bude pamätať © SITA Všetky práva vyhradené.

