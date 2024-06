Čo by prinieslo znovuzvolenie Trumpa za prezidenta? Určite nastanú určité otrasy na svetovej scéne, hovorí Žantovský (video)

Veľmi tesný výsledok

Čo prinesie zvolenie Trumpa?

25.6.2024 (SITA.sk) - V súvislosti s tohtoročnými prezidentskými voľbami v Spojených štátoch panujú vo väčšine demokratického sveta najväčšie obavy z možného víťazstva nepredvídateľného republikánskeho kandidáta Donalda Trumpa V relácii Miroslava Wlachovského Okno do sveta na portáli sita.sk to povedal Michael Žantovský , niekdajší český veľvyslanec v USA, Izraeli a Spojenom kráľovstve.„Myslím si, že nikto v tejto chvíli nie je schopný povedať, ako voľby dopadnú. Budú veľmi tesné, budú veľmi vyrovnané... Či svet skončí, ak občania Spojených štátov znova zvolia Donalda Trumpa, to je veľmi živá diskusia. Ja osobne sa domnievam, že asi nie. Také obavy panovali už vtedy, keď bol zvolený prvýkrát,“ povedal Žantovský.V súčasnosti si poradca českého prezidenta Petra Pavla nemyslí, že z Trumpa sa od čias, keď zastával post prezidenta, stal iracionálnejší či nepredvídateľnejší politik, než bol vtedy.„Najväčšie obavy pred jeho prvým zvolením boli z toho, že sa nejakým spôsobom spriahne s Putinom, no on nastolil s Putinom celkom bezpečne nedobré vzťahy. Takže ja dúfam, že by to bolo tak aj po druhý raz, ale istý si tým byť nemôžem,“ dodal.Žantovský sa domnieva, že ak bude zvolený Trump, určite nastanú určité otrasy na svetovej scéne. „Určite sa objaví znova otázka európsko-amerických vzťahov, vzťahov k NATO a tak ďalej... Určite sa objaví aj otázka nejakého dosiahnutia konca vojny Ruska proti Ukrajine,“ skonštatoval Michael Žantovský.Pripomenul, že hoci Trump dosiahol v zahraničnej politike niekoľko výrazných výsledkov, bolo to pomerne nekonvenčnými metódami.