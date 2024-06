Nízka obsadenosť súdov je problémom, Kosová sa v diskusiách zameriava aj na vzdelávanie sudcov

Problém obsadenosti a vzdelávania

Výberové konanie

25.6.2024 (SITA.sk) - Predsedníčka Súdnej rady SR Marcela Kosová začala so sériou stretnutí s predsedami krajských a okresných súdov, predsedami správnych súdov, podpredsedom Špecializovaného trestného súdu a predsedami Najvyššieho súdu SR Cieľom stretnutí je identifikovať problémy súdov a pomôcť ich riešiť v rámci kompetencií súdnej rady. Ako súdna rada informovala na svojej internetovej stránke, diskusie potrvajú do polovice júla a zameriavajú sa napríklad na problém obsadenosti súdov alebo vzdelávania sudcov.Práve dlhodobo nízku obsadenosť súdov vnímajú ich predstavitelia ako zásadný problém. „Počty sudcov sa zo strany ministerstva tabuľkovo znižujú, čo ovplyvňuje kvalitu rozhodnutí,“ uviedla predsedníčka Okresného súdu Nové Zámky Eva Kovácsová.Predseda Krajského súdu v Banskej Bystrici Ján Auxt zase poukázal na potrebu zrýchlenia hromadného výberového konania na funkcie sudcu.„Výber sudcu trvá dlho. Kým sudca prejde vo výberovom konaní a reálne sa dostane do funkcie sudcu je časovo náročný proces. V minulosti to stálo a aj stále stojí na súdnej rade. Predsedníčka Kosová sľúbila, že v tom urobí opatrenia,“ zdôraznil. Sudcovia tiež v rámci diskusií zdôraznili význam vzdelávania, najmä pre mladých sudcov.Na jeseň plánuje Kosová pokračovanie v diskusiách so sudcami, pričom súčasťou jej programu budú návštevy sudcov priamo v ich obvodoch.