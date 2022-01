Čo čaká ekonomiku Slovenska v tomto roku? Rast má pokračovať, ovplyvniť ho však môže neistota

Ožijú investície aj spotreba

Neistota plynúca z pandémie

Prvý polrok bude náročný

Automotive má vážne problémy

5.1.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenská ekonomika by v tomto roku mala pokračovať vo svojom oživovaní a raste. Ako pre agentúru SITA povedal analytik J&T Banky Stanislav Pánis, ekonomika by sa už v prvej polovici roka mala dostať nad predkovidové úrovne.Mala by podľa neho menej trpieť úzkym hrdlom narušených dodávateľských reťazcov na čele s čipovou krízou pri zlepšení sa zdravotnej pandemickej situácie.Hlavnými prispievateľmi k prognózovanému vyše 5-percentnému rastu by mala byť podľa analytika investičná aktivita a spotreba domácností.Za prudkým odrazom investičnej aktivity by mal stáť podľa Pánisa pokles neistoty okolo pandémie, keď by sa mali začať realizovať nielen odložené investície súkromného sektora, ale aj vyššie čerpanie prostriedkov z EÚ, okrem štrukturálnych fondov aj peniaze z plánu obnovy.To sa pretaví podľa analytika do skokovitého rastu vládnej investičnej aktivity. Investičnú aktivitu bude podporovať prostredie nízkych, reálne záporných, úrokových sadzieb s uvoľnenými financujúcimi podmienkami.K zrýchleniu rastu spotreby domácností by malo viesť menej koronareštrikcií spolu s normalizáciou vynútene vysokej miery úspor pri zlepšovaní sa trhu práce a svižnom raste miezd.Vývoj v roku 2022 je podľa vedúceho oddelenia analýz a stratégie v Tatra banke Róberta Pregu zahalený neistotou plynúcou z pandémie stále vo väčšej miere.„Aj z dôvodu predpokladaného pokračovaniu problémov zásobovacích reťazcov a nedostatku mnohých surovín a vstupov sme pristúpili aj k zníženiu prognózy ekonomického rastu na rok 2022 z úrovne 5 % na 4,4,%. Nejde však zatiaľ aj o kvalitatívnu zmenu, ale stále na pomery slovenskej ekonomiky veľmi silný rast, ktorý by mal pokračovať v ešte vyššej miere v roku 2023 s rastom až 6 %,“ povedal Prega.Slovenská sporiteľňa v tomto roku očakáva ekonomický rast na úrovni 4,2 %, oproti pôvodnej prognóze je tento odhad nižší o 0,6 percentuálneho bodu.Naša ekonomika sa v roku 2021 zotavila z recesie z roku 2020 a rast HDP v prvom polroku 2021 zrýchľoval.V druhom polroku sa však situácia otočila a pod ťarchou druhej vlny pandémie a následnej surovinovej krízy sa začala slovenská ekonomika opäť spomaľovať.Prvý polrok tohto roka bude pre globálnu ekonomiku podľa analytičky 365.bank Jany Glasovej stále náročný, a to ako z pohľadu pandémie, tak aj z pohľadu surovinovej krízy.„Očakávame, že náš ekonomický rast by sa mohol začať postupne zrýchľovať v druhom polroku 2022, hlavne po ústupe pandémie a po odznení najtvrdších dopadov surovinovej krízy. Rast nášho HDP by sa mohol približovať k medziročnej úrovni 5 %,“ myslí si Glasová.Slovensko stojí podľa generálneho riaditeľa poradenskej spoločnosti Sophistic Pro finance Radoslava Valka pred veľkou výzvou, a to zabrániť odchodu firiem pôsobiacich v automobilovom priemysle, ktorý je ťahúňom nášho HDP, do iných krajín.„Automotive segment čelí vážnym problémom, ako čipová kríza, nedostatok súčiastok a neustále sa zvyšujúce legislatívne nároky na ekológiu, ktoré predražujú vývoj i samotnú produkciu áut, čo tento segment môže ešte viac motivovať k presunutiu produkcie do nákladovo lacnejších krajín,“ povedal pre agentúru SITA Valko.V prípade, že sa časť firiem, prioritne subdodávateľov automobiliek, ktorí nemajú problém presunúť výrobu, rozhodne pre odchod, naša ekonomika to podľa neho pocíti.