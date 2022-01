Slovensko roky nedokáže obsadiť miesto dodatočného sudcu v Luxemburgu, šéf súdnej rady je skeptický

Pohovor pred poradným panelom

Neuspeli ani Patakyová a Procházka

Slovensko má smutný rekord

5.1.2022 (Webnoviny.sk) - Predseda Súdnej rady SR Ján Mazák je skeptický, či sa niekto prihlási do voľby kandidátov na sudcu a dodatočného sudcu Všeobecného súdu Európskej únie (EÚ). Uviedol to v rozhovore pre agentúru SITA Kandidáti sa môžu hlásiť súdnej rade najneskôr do 7. januára. Mazák vyhlásil už piatu voľbu do dvoch funkcií na európskom súde v Luxemburgu.Podľa Mazáka odradzuje možných kandidátov predovšetkým pohovor pred poradným panelom 255, ktorý posudzuje ich schopnosti súdiť na súde pre 450 miliónov ľudí a aj nekompromisnosť členov tohto poradného orgánu.„Problém je, že buď vie kandidát po francúzsky a neovláda dostatočne právo EÚ, alebo opačne. Poradný panel 255, ktorý posudzuje kvalitu kandidátov, trvá na tom, aby na všeobecnom súde pôsobili sudcovia s 12-ročnou až 15-ročnou praxou na vysokých právnických pozíciách. Schopní súdiť v medzinárodnom právnom prostredí, samozrejme, ovládajúci pracovný jazyk, ktorým je francúzština. A znalí práva EÚ,“ vysvetlil šéf súdnej rady.Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (nom. SaS) pre agentúru SITA potvrdila, že by rada navrhla kandidáta alebo kandidátku aspoň na jednu z dvoch funkcií.Slovensko nedokáže obsadiť post dodatočného sudcu Všeobecného súdu v Luxemburgu od roku 2016.Naposledy poradný výbor Rady EÚ neodporučil Martinu Jánošikovú, ktorej chýbal dostatok rokov praxe vo vysokých sudcovských alebo právnických pozíciách.Na súd poslalo Slovensko okrem nej aj ďalších štyroch kandidátov, zakaždým však neúspešne.Najprv neuspela Mária Patakyová pre nedostatočnú znalosť francúzskeho jazyka. Po nej neuspel ani expolitik Radoslav Procházka, ktorému poradný súdny výbor vyčítal nedostatočný morálny kredit.Ivan Rumana nepochodil pre slabú vedomosť o prejednávanej agende. Slovensko vyslalo aj Michala Kučeru, no ani jeho poradný výbor neodporučil.Slovensko je tak v počte neúspešných pokusov „rekordérom". Teraz hrozí, že Slovensko nedokáže obsadiť ani post sudcu Všeobecného súdu EÚ, ktorý by mal nahradiť súčasného sudcu Juraja Schwarcza. Tomu uplynie mandát 31. augusta 2022.