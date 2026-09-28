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28. septembra 2026
Čo čaká rodičov po návrate do práce? Prieskum ukázal výrazný rozdiel medzi ženami a mužmi
Tagy: Agentúra 2muse Kariéra Materská a rodičovská dovolenka Platové rozdiely Prieskum Starostlivosť o deti
Návrat do práce po materskej či rodičovskej dovolenke podľa prieskumu posunulo 45 % rodičov. Návrat do práce po materskej či
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28.9.2026 (SITA.sk) - Návrat do práce po materskej či rodičovskej dovolenke podľa prieskumu posunulo 45 % rodičov.
Návrat do práce po materskej či rodičovskej dovolenke je pre mnohých rodičov stále náročnou výzvou. Skoro polovica rodičov sa vrátila do práce inokedy, než plánovali a takmer tretina zmenila miesto. Starostlivosť o deti pritom výraznejšie zasahuje ženy než mužov, zamestnávateľa pri návrate do práce menilo 38 % žien a len 12 % mužov. Vyplynulo to z prieskumu agentúry 2 muse pre Equal Pay Day 2026.
Návrat do práce po materskej či rodičovskej dovolenke podľa prieskumu posunulo 45 % rodičov, pričom neskôr ako pôvodne plánovali sa do zamestnania vrátilo 25 % oslovených. Pre dve tretiny návrat do práce znamenal úpravu úväzku na nižší.
Prieskum tiež ukázal, že kým rodičovská dovolenka mužom ich kariéru výraznejšie nenaruší, ženám ju zvykne zmeniť. Dáta ukázali, že do práce sa neskôr ako pôvodne plánovali vracia približne tretina žien oproti 10 % mužov. Ženy sú tiež častejšie nútené pre starostlivosť o deti a domácnosť zmeniť zamestnávateľa. Kým u mužov tak podľa prieskumu spravilo 12 % mužov, u žien prácu po rodičovskej dovolenke menilo 38 % respondentiek.
Návrat do práce popri starostlivosti o deti pritom nie je jednoduchý, každý piaty rodič totiž uviedol, že pri tom narazil na prekážky. Najčastejšie pritom uvádzali problémy so strážením detí a nedostatok miest v škôlkach, s ktorými sa stretlo 49 % rodičov. Ďalšej tretine chýbala podpora zo strany zamestnávateľa či väčšia flexibilita v práci.
Materstvo a starostlivosť o deti sa odráža aj na finančnom ohodnotení žien. Kým bezdetné ženy zarábajú porovnateľne so svojimi mužskými kolegami, ženám s deťmi sa príjem pri trvalom pracovnom pomere znižuje v priemere o 56 eur na dieťa.
Väčšina rodičov možnosť ostať s deťmi na rodičovskej dovolenke využíva, najčastejšie na nej zotrvajú 2,5 až 3 roky. Kým väčšina spoločnosti by na rodičovskej dovolenke rada videla aj otcov, reálne túto možnosť využila len štvrtina mužov. Pre starostlivosti o deti časť žien uvažuje o čiastočnom úväzku. Hoci záujem o tento typ práce z ich strany je, ponuku reálne dostala len pätina žien. Väčšina rodičov ponuku skrátených úväzkov pritom nepovažuje za dostatočnú.
Skrátené úväzky podľa analytika pracovného portálu zo spoločnosti Alma Career Slovakia Martina Szaba na Slovensku stále nie sú bežnou súčasťou pracovného trhu. „Podiel inzerátov na portáli Profesia, v ktorých zamestnávatelia ponúkajú skrátený úväzok, sa roky drží iba okolo desatiny. Tento rok je na úrovni 12 %,“ upozornil.
Na to ako ovplyvňuje kariéru, finančnú nezávislosť či budúce dôchodky neviditeľná práca sa zameriava aj Index férovej domácnosti, ktorý pripravuje občianske združenie Akčné ženy. Finálne výsledky organizátorky odprezentujú na októbrovej konferencii Equal Pay Day Slovakia. Už predbežné dáta z indexu však naznačujú, že väčšina žien vníma nerovnosti v tom, ako vplýva starostlivosť o deti a domácnosť na ich kariéru a odmeňovanie.
Podľa týchto údajov 69 % žien sa domnieva, že partner si ľahšie udržal kariéru bez prerušenia. Vyše polovica žien pritom uviedla, že prispôsobuje pracovný čas potrebám domácnosti. Spomedzi mužov fungovaniu domácnosti svoju prácu prispôsobuje 38 % opýtaných. Výsledky tiež ukázali, že práve ženy na seba väčšinou preberajú aj tú neviditeľnú záťaž pri fungovaní domácnosti. Práve ony v drvivej väčšine prípadov ostávajú doma, ak dieťa ochorie, ale tiež myslia na narodeniny a darčeky aj pre členov širšej rodiny a držia v hlave, čo treba nakúpiť alebo čo doma dochádza.
Akčné ženy upozornili, že rozdiely v platoch a kariérnych možnostiach medzi mužmi a ženami pritom nemožno oddeliť od rozdelenia starostlivosti o deti a domácnosť. Pripomenuli, že ak väčšia časť neplatenej a neviditeľnej práce zostáva na ženách, ovplyvňuje to ich možnosť pracovať na plný úväzok, budovať kariéru, zvyšovať si príjem či vytvárať potrebnú finančnú rezervu.
Zdroj: SITA.sk - Čo čaká rodičov po návrate do práce? Prieskum ukázal výrazný rozdiel medzi ženami a mužmi © SITA Všetky práva vyhradené.
Návrat do práce po materskej či rodičovskej dovolenke je pre mnohých rodičov stále náročnou výzvou. Skoro polovica rodičov sa vrátila do práce inokedy, než plánovali a takmer tretina zmenila miesto. Starostlivosť o deti pritom výraznejšie zasahuje ženy než mužov, zamestnávateľa pri návrate do práce menilo 38 % žien a len 12 % mužov. Vyplynulo to z prieskumu agentúry 2 muse pre Equal Pay Day 2026.
Návrat do zamestnania
Návrat do práce po materskej či rodičovskej dovolenke podľa prieskumu posunulo 45 % rodičov, pričom neskôr ako pôvodne plánovali sa do zamestnania vrátilo 25 % oslovených. Pre dve tretiny návrat do práce znamenal úpravu úväzku na nižší.
Prieskum tiež ukázal, že kým rodičovská dovolenka mužom ich kariéru výraznejšie nenaruší, ženám ju zvykne zmeniť. Dáta ukázali, že do práce sa neskôr ako pôvodne plánovali vracia približne tretina žien oproti 10 % mužov. Ženy sú tiež častejšie nútené pre starostlivosť o deti a domácnosť zmeniť zamestnávateľa. Kým u mužov tak podľa prieskumu spravilo 12 % mužov, u žien prácu po rodičovskej dovolenke menilo 38 % respondentiek.
Návrat do práce popri starostlivosti o deti pritom nie je jednoduchý, každý piaty rodič totiž uviedol, že pri tom narazil na prekážky. Najčastejšie pritom uvádzali problémy so strážením detí a nedostatok miest v škôlkach, s ktorými sa stretlo 49 % rodičov. Ďalšej tretine chýbala podpora zo strany zamestnávateľa či väčšia flexibilita v práci.
Finančné ohodnotenie
Materstvo a starostlivosť o deti sa odráža aj na finančnom ohodnotení žien. Kým bezdetné ženy zarábajú porovnateľne so svojimi mužskými kolegami, ženám s deťmi sa príjem pri trvalom pracovnom pomere znižuje v priemere o 56 eur na dieťa.
Väčšina rodičov možnosť ostať s deťmi na rodičovskej dovolenke využíva, najčastejšie na nej zotrvajú 2,5 až 3 roky. Kým väčšina spoločnosti by na rodičovskej dovolenke rada videla aj otcov, reálne túto možnosť využila len štvrtina mužov. Pre starostlivosti o deti časť žien uvažuje o čiastočnom úväzku. Hoci záujem o tento typ práce z ich strany je, ponuku reálne dostala len pätina žien. Väčšina rodičov ponuku skrátených úväzkov pritom nepovažuje za dostatočnú.
Skrátené úväzky podľa analytika pracovného portálu zo spoločnosti Alma Career Slovakia Martina Szaba na Slovensku stále nie sú bežnou súčasťou pracovného trhu. „Podiel inzerátov na portáli Profesia, v ktorých zamestnávatelia ponúkajú skrátený úväzok, sa roky drží iba okolo desatiny. Tento rok je na úrovni 12 %,“ upozornil.
Equal Pay Day Slovakia
Na to ako ovplyvňuje kariéru, finančnú nezávislosť či budúce dôchodky neviditeľná práca sa zameriava aj Index férovej domácnosti, ktorý pripravuje občianske združenie Akčné ženy. Finálne výsledky organizátorky odprezentujú na októbrovej konferencii Equal Pay Day Slovakia. Už predbežné dáta z indexu však naznačujú, že väčšina žien vníma nerovnosti v tom, ako vplýva starostlivosť o deti a domácnosť na ich kariéru a odmeňovanie.
Podľa týchto údajov 69 % žien sa domnieva, že partner si ľahšie udržal kariéru bez prerušenia. Vyše polovica žien pritom uviedla, že prispôsobuje pracovný čas potrebám domácnosti. Spomedzi mužov fungovaniu domácnosti svoju prácu prispôsobuje 38 % opýtaných. Výsledky tiež ukázali, že práve ženy na seba väčšinou preberajú aj tú neviditeľnú záťaž pri fungovaní domácnosti. Práve ony v drvivej väčšine prípadov ostávajú doma, ak dieťa ochorie, ale tiež myslia na narodeniny a darčeky aj pre členov širšej rodiny a držia v hlave, čo treba nakúpiť alebo čo doma dochádza.
Akčné ženy upozornili, že rozdiely v platoch a kariérnych možnostiach medzi mužmi a ženami pritom nemožno oddeliť od rozdelenia starostlivosti o deti a domácnosť. Pripomenuli, že ak väčšia časť neplatenej a neviditeľnej práce zostáva na ženách, ovplyvňuje to ich možnosť pracovať na plný úväzok, budovať kariéru, zvyšovať si príjem či vytvárať potrebnú finančnú rezervu.
Zdroj: SITA.sk - Čo čaká rodičov po návrate do práce? Prieskum ukázal výrazný rozdiel medzi ženami a mužmi © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Agentúra 2muse Kariéra Materská a rodičovská dovolenka Platové rozdiely Prieskum Starostlivosť o deti
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