Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 28.9.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Václav
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

28. septembra 2026

Miroslav Heredoš odstupuje z kandidatúry na primátora Bratislavy, dôvodom sú vážne zdravotné komplikácie


Tagy: Kandidát na primátora Bratislavy Odstúpenie

V boji za občanov hlavného mesta Bratislavy som podnikol všetky dostupné kroky, uviedol Heredoš. Miroslav Heredoš odstupuje z kandidatúry na



Zdieľať
sni mka obrazovky 2026 03 10 o 13.52.50 28.9.2026 (SITA.sk) - V boji za občanov hlavného mesta Bratislavy som podnikol všetky dostupné kroky, uviedol Heredoš.


Miroslav Heredoš odstupuje z kandidatúry na primátora Bratislavy. Predseda občianskeho združenia (OZ) Voľná zóna oznámil, že dôvodom tohto kroku sú vážne zdravotné komplikácie. Konkrétne ide o srdcovú príhodu a následnú hospitalizáciu 26. septembra, spojenú s nariadeným lekárskym štvor- až šesťtýždňovým pokojovým režimom.

"V boji za občanov hlavného mesta Bratislavy som podnikol všetky dostupné kroky vrátane aktivít, či mediálnych vyhlásení a práce vo veci nápravy aktuálneho stavu; avšak dnes musím konštatovať masívne ohrozenie môjho zdravotného stavu, a preto musím oznámiť odstúpenie z kandidatúry na post primátora hlavného mesta Bratislava," uviedol Heredoš.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



O post primátora Bratislavy sa tak uchádza z pôvodne siedmich už len päť záujemcov. Okrem súčasného primátora Matúša Valla (Team Bratislava, PS, SaS, Demokrati), kandiduje minister dopravy Jozef Ráž (NEKA), mestský poslanec Martin Winkler (Dunaj), predsedníčka Pirátskej strany Zuzana Šubová a Ľubomír Geci za stranu My Slovensko.




Zdroj: SITA.sk - Miroslav Heredoš odstupuje z kandidatúry na primátora Bratislavy, dôvodom sú vážne zdravotné komplikácie © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kandidát na primátora Bratislavy Odstúpenie
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
EÚ zaviedla nové povinnosti pri obaloch. Jednu z nich Komisia už predtým navrhla pozastaviť do roku 2035
<< predchádzajúci článok
Čo čaká rodičov po návrate do práce? Prieskum ukázal výrazný rozdiel medzi ženami a mužmi

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 