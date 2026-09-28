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28. septembra 2026
Miroslav Heredoš odstupuje z kandidatúry na primátora Bratislavy, dôvodom sú vážne zdravotné komplikácie
V boji za občanov hlavného mesta Bratislavy som podnikol všetky dostupné kroky, uviedol Heredoš. Miroslav Heredoš odstupuje z kandidatúry na
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28.9.2026 (SITA.sk) - V boji za občanov hlavného mesta Bratislavy som podnikol všetky dostupné kroky, uviedol Heredoš.
Miroslav Heredoš odstupuje z kandidatúry na primátora Bratislavy. Predseda občianskeho združenia (OZ) Voľná zóna oznámil, že dôvodom tohto kroku sú vážne zdravotné komplikácie. Konkrétne ide o srdcovú príhodu a následnú hospitalizáciu 26. septembra, spojenú s nariadeným lekárskym štvor- až šesťtýždňovým pokojovým režimom.
"V boji za občanov hlavného mesta Bratislavy som podnikol všetky dostupné kroky vrátane aktivít, či mediálnych vyhlásení a práce vo veci nápravy aktuálneho stavu; avšak dnes musím konštatovať masívne ohrozenie môjho zdravotného stavu, a preto musím oznámiť odstúpenie z kandidatúry na post primátora hlavného mesta Bratislava," uviedol Heredoš.
O post primátora Bratislavy sa tak uchádza z pôvodne siedmich už len päť záujemcov. Okrem súčasného primátora Matúša Valla (Team Bratislava, PS, SaS, Demokrati), kandiduje minister dopravy Jozef Ráž (NEKA), mestský poslanec Martin Winkler (Dunaj), predsedníčka Pirátskej strany Zuzana Šubová a Ľubomír Geci za stranu My Slovensko.
Zdroj: SITA.sk - Miroslav Heredoš odstupuje z kandidatúry na primátora Bratislavy, dôvodom sú vážne zdravotné komplikácie © SITA Všetky práva vyhradené.
Miroslav Heredoš odstupuje z kandidatúry na primátora Bratislavy. Predseda občianskeho združenia (OZ) Voľná zóna oznámil, že dôvodom tohto kroku sú vážne zdravotné komplikácie. Konkrétne ide o srdcovú príhodu a následnú hospitalizáciu 26. septembra, spojenú s nariadeným lekárskym štvor- až šesťtýždňovým pokojovým režimom.
"V boji za občanov hlavného mesta Bratislavy som podnikol všetky dostupné kroky vrátane aktivít, či mediálnych vyhlásení a práce vo veci nápravy aktuálneho stavu; avšak dnes musím konštatovať masívne ohrozenie môjho zdravotného stavu, a preto musím oznámiť odstúpenie z kandidatúry na post primátora hlavného mesta Bratislava," uviedol Heredoš.
O post primátora Bratislavy sa tak uchádza z pôvodne siedmich už len päť záujemcov. Okrem súčasného primátora Matúša Valla (Team Bratislava, PS, SaS, Demokrati), kandiduje minister dopravy Jozef Ráž (NEKA), mestský poslanec Martin Winkler (Dunaj), predsedníčka Pirátskej strany Zuzana Šubová a Ľubomír Geci za stranu My Slovensko.
Zdroj: SITA.sk - Miroslav Heredoš odstupuje z kandidatúry na primátora Bratislavy, dôvodom sú vážne zdravotné komplikácie © SITA Všetky práva vyhradené.
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