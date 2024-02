Čo je podľa Šutaja Eštoka hlavným problémom trestného činu znásilnenia? Holečkovú šokovalo necitlivé jednanie koalície (video)

Na rade je minister spravodlivosti

Necitlivý spôsob jednania

17.2.2024 (SITA.sk) - Hlavným problémom pri trestnom činu znásilnenia nie je premlčacia doba, ale nenahlasovanie tohto trestného činu.Povedal to minister vnútra Hlas-SD ) v relácii RTVS Sobotné dialógy. Podľa neho by sa znásilnenia vyšetrovali jednoduchšie, keby ich obete nahlasovali skôr.„Nebavme sa na základe strašenia a klamstiev opozície. Poďme sa baviť o tom, aby sme motivovali obete, aby nahlasovali tých kriminálnikov,“ uviedol. Koalícia si podľa neho vie predstaviť, že premlčacie lehoty pri znásilnení maloletých by sa zrušili úplne, pričom na ťahu je minister spravodlivosti Boris Susko , ktorý už takéto možné zmeny naznačil.„Ja osobne si viem predstaviť, že by sa vytiahlo viacero trestných činov proti životu a zdraviu, ktoré by sa špeciálne upravili,“ povedal.Šutaj Eštok ďalej dodal, že k tejto téme sa mohli vyjadriť aj odborníci, pričom zapracovali aj pripomienky generálneho prokurátora a európskych inštitúcií. Poslankyňa Národnej rady SR za Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) Martina Holečková reagovala, že to nie je pravda, pripomienky, naopak, zapracované neboli.„Som prekvapená z toho, akým necitlivým spôsobom sa staviate k tejto téme. Naozaj asi tú problematiku jednoducho nepoznáte,“ povedala a poukázala na to, že obete sa so znásilnením nevedia vyrovnať a odvahu nájdu v mnohých prípadoch až po rokoch.Podľa nej nie pravdou ani argument koalície, že by sa znížením premlčacích lehôt snažili len priblížiť ostatným európskym krajinám. Pripomenula, že Švajčiarsko, Anglicko alebo Maďarsko napríklad nemá žiadnu premlčaciu lehotu pri znásilnení, v Česku je to 15 rokov, v Nemecku 20 rokov. Slovenská vláda ju znížila na 10 rokov.