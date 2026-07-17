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 24hod.sk    Šport

17. júla 2026

Čo je to „Cábalas“? Prezident Argentíny je poverčivý, odmietol vycestovať na finále do USA


Tagy: Argentínsky prezident Finále MS vo futbale 2026 Povera

Javier Milei zostáva do konca MS vo futbale doma v Argentíne v rovnakej bunde. Argentínsky prezident Javier Milei je poverčivý, a preto sa osobne nezúčastní na finálovom zápase ...



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argentina_us_25__28869 676x451 17.7.2026 (SITA.sk) - Javier Milei zostáva do konca MS vo futbale doma v Argentíne v rovnakej bunde.


Argentínsky prezident Javier Milei je poverčivý, a preto sa osobne nezúčastní na finálovom zápase majstrovstiev sveta vo futbale v americkom East Rutherforde pri štáte New Jersey.ň

"Nie, absolútne nie," odpovedal Milei v rozhovore pre rozhlasovú stanicu El Observador na otázku, či v nedeľu pocestuje na finále do USA.

Prezident uviedol, že zápas Argentína - Španielsko bude sledovať vo svojej oficiálnej rezidencii Quinta de Olivos v provincii Buenos Aires. Na otázku, či je to súčasť zvyku a má to priniesť šťastie, odpovedal: "Áno."



Súčasťou jeho šťastnej rutiny je aj to, že počas sledovania zápasov Argentíny vždy nosí tú istú bundu. Počas osemfinále proti Švajčiarsku (3:1 po predĺžení) si ju na chvíľu vyzliekol.

"Vyzliekol som si ju a práve vtedy sme inkasovali gól. Obliekol som si ju späť a odvtedy som si ju nevyzliekol,“ povedal Milei.

Ak by Argentína obhájila titul na majstrovstvách sveta, dal by k dispozícii prezidentský palác Casa Rosada národnému tímu na oslavu.

"Ak by došli futbalisti do prezidentského paláca a spoločne sa vyfotili, na tej fotografii nemám čo robiť. Politika by si nemala privlastňovať argentínsku futbalovú oslavu," vysvetlil prezident Argentíny podľa webu ORF.

Poverčivé rituály, v Argentíne známe ako "Cábalas", sú súčasťou futbalovej kultúry mnohých fanúšikov. Často sledujú zápasy na rovnakom mieste alebo v rovnakom oblečení a potom sa tešia, keď ich tím postúpi do ďalšej fázy.


Zdroj: SITA.sk - Čo je to „Cábalas“? Prezident Argentíny je poverčivý, odmietol vycestovať na finále do USA © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Argentínsky prezident Finále MS vo futbale 2026 Povera
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