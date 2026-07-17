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17. júla 2026
Merlier si pripísal už tretí tohtosezónny etapový triumf na cyklistickej Tour de France
Belgický šprintér Tim Merlier na Tour de France ovládol záver 12. etapy. Belgický šprintér Tim Merlier si pripísal už tretie etapové víťazstvo na tohtoročnej cyklistickej Tour de France. ...
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17.7.2026 (SITA.sk) - Belgický šprintér Tim Merlier na Tour de France ovládol záver 12. etapy.
Belgický šprintér Tim Merlier si pripísal už tretie etapové víťazstvo na tohtoročnej cyklistickej Tour de France. Tridsaťtriročný rodák z mesta Kortrijk ovládol štvrtkovú 12. etapu v chaotickom a viackrát prerušenom dojazde pelotónu. Jazdec tímu Soudal-Quick Step predstihol Holanďana Olava Kooija a svojho krajana Jaspera Philipsena, dosiahol svoje už šieste etapové víťazstvo na Tour.
Merlier vyjadril radosť, že pri triumfe mal v cieľovom priestore podporu svojej partnerky Cameron a trojročného syna Julesa. "Dalo mi to motiváciu. Je ešte malý, ale možno si to neskôr bude pamätať a ukážeme mu to,“ uviedol jazdec, ktorý si malého syna vzal na pódium.
Záver bol poznačený pádmi, najmä keď kolumbijský jazdec Fernando Gaviria spadol a strhol k zemi niekoľkých ďalších pretekárov vrátane víťaza 11. etapy Sorena Waerenskjölda. Tím Alpecin Premier Tech sa opäť snažil pripraviť šprint pre Philipsena, no Merlier si našiel cestu cez dav súperov a opäť previedol úspešný finiš.
Víťaz piatej etapy Kooij skončil už druhý deň za sebou na druhom mieste. S blížiacim sa koncom pretekov bol tento šprint jednou z posledných šancí pre rýchlych jazdcov ukázať sa.
Milan Fretin sa snažil udržať v šprintérskom "vlaku" Philipsena, no nakoniec finišoval až piaty. "Nemám žiadne výčitky, skúsil som to a podarilo sa mi skončiť v Top 5, takže som spokojný. Možno to bola moja posledná šanca na Tour, možno ešte v 17. etape,“ uviedol.
Úradujúci šampión Slovinec Tadej Pogačar prišiel do cieľa v bezpečí pelotónu, s prehľadom si udržal vedenie v celkovej klasifikácii s viac ako tri a pol minútovým náskokom pred dvojnásobným víťazom TdF Dánom Jonasom Vingegaardom.
Pogačar šetril sily na nasledujúce horské etapy naplánované na víkend. "Zajtrajšia etapa je zvláštna, veľmi dlhá s "jedným a pol stúpaním" na konci a dojazdom z kopca. Bude to náročný deň, ale musíme prežiť, aby sme mali sily na víkendové horské testy,“ povedal štvornásobný víťaz Tour.
Približne 25 km po štarte sa do úniku vydal Baptiste Veistroffer. Pripojilo sa k nemu niekoľko ďalších jazdcov, no pred záverečnými 50 km zostal sám. Na konci etapy sa viacerí pretekári snažili využiť šance, no žiadna skupina nevyvinula dostatočný tlak na únik.
Medzi aktívnych jazdcov patrili aj americký šampión Quinn Simmons a jeho tímový kolega z Lidl-Trek dánsky šprintér Mads Pedersen, vedúci jazdec v súťaži o zelený dres určený pre najlepšieho šprintéra. Športový riaditeľ tímu Kim Andersen priznal, že sa jeho zoskupenie pokúsilo niečo vymyslieť, pretože šprint by bez toho nemal šancu na úspech.
"Vedeli sme, že to bude ťažké. Ale aspoň to bolo pekné na pohľad," poznamenal.
Zdroj: SITA.sk - Merlier si pripísal už tretí tohtosezónny etapový triumf na cyklistickej Tour de France © SITA Všetky práva vyhradené.
Belgický šprintér Tim Merlier si pripísal už tretie etapové víťazstvo na tohtoročnej cyklistickej Tour de France. Tridsaťtriročný rodák z mesta Kortrijk ovládol štvrtkovú 12. etapu v chaotickom a viackrát prerušenom dojazde pelotónu. Jazdec tímu Soudal-Quick Step predstihol Holanďana Olava Kooija a svojho krajana Jaspera Philipsena, dosiahol svoje už šieste etapové víťazstvo na Tour.
Merlier vyjadril radosť, že pri triumfe mal v cieľovom priestore podporu svojej partnerky Cameron a trojročného syna Julesa. "Dalo mi to motiváciu. Je ešte malý, ale možno si to neskôr bude pamätať a ukážeme mu to,“ uviedol jazdec, ktorý si malého syna vzal na pódium.
Záver bol poznačený pádmi, najmä keď kolumbijský jazdec Fernando Gaviria spadol a strhol k zemi niekoľkých ďalších pretekárov vrátane víťaza 11. etapy Sorena Waerenskjölda. Tím Alpecin Premier Tech sa opäť snažil pripraviť šprint pre Philipsena, no Merlier si našiel cestu cez dav súperov a opäť previedol úspešný finiš.
Víťaz piatej etapy Kooij skončil už druhý deň za sebou na druhom mieste. S blížiacim sa koncom pretekov bol tento šprint jednou z posledných šancí pre rýchlych jazdcov ukázať sa.
Milan Fretin sa snažil udržať v šprintérskom "vlaku" Philipsena, no nakoniec finišoval až piaty. "Nemám žiadne výčitky, skúsil som to a podarilo sa mi skončiť v Top 5, takže som spokojný. Možno to bola moja posledná šanca na Tour, možno ešte v 17. etape,“ uviedol.
Úradujúci šampión Slovinec Tadej Pogačar prišiel do cieľa v bezpečí pelotónu, s prehľadom si udržal vedenie v celkovej klasifikácii s viac ako tri a pol minútovým náskokom pred dvojnásobným víťazom TdF Dánom Jonasom Vingegaardom.
Pogačar šetril sily na nasledujúce horské etapy naplánované na víkend. "Zajtrajšia etapa je zvláštna, veľmi dlhá s "jedným a pol stúpaním" na konci a dojazdom z kopca. Bude to náročný deň, ale musíme prežiť, aby sme mali sily na víkendové horské testy,“ povedal štvornásobný víťaz Tour.
Približne 25 km po štarte sa do úniku vydal Baptiste Veistroffer. Pripojilo sa k nemu niekoľko ďalších jazdcov, no pred záverečnými 50 km zostal sám. Na konci etapy sa viacerí pretekári snažili využiť šance, no žiadna skupina nevyvinula dostatočný tlak na únik.
Medzi aktívnych jazdcov patrili aj americký šampión Quinn Simmons a jeho tímový kolega z Lidl-Trek dánsky šprintér Mads Pedersen, vedúci jazdec v súťaži o zelený dres určený pre najlepšieho šprintéra. Športový riaditeľ tímu Kim Andersen priznal, že sa jeho zoskupenie pokúsilo niečo vymyslieť, pretože šprint by bez toho nemal šancu na úspech.
"Vedeli sme, že to bude ťažké. Ale aspoň to bolo pekné na pohľad," poznamenal.
Zdroj: SITA.sk - Merlier si pripísal už tretí tohtosezónny etapový triumf na cyklistickej Tour de France © SITA Všetky práva vyhradené.
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