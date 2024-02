Čo ma čaká pri pôrode? Union podporil unikátnu publikáciu známeho pôrodníka Jozefa Záhumenského

20.2.2024 (SITA.sk) - Príchod dieťatka na svet je určite nezabudnuteľným zážitkom pre všetkých rodičov. Union zdravotná poisťovňa dlhodobo venuje starostlivosti o budúce mamičky zvýšenú pozornosť a okrem unikátnych benefitov im prináša pomoc aj s prípravou na pôrod."Pre naše poistenky, ktorým sa rozrastie rodina, zabezpečujeme veľké množstvo výhod, zliav či benefit pôrodných asistentiek, ktoré ich sprevádzajú predpôrodnou prípravou i následnou starostlivosťou o dieťa. O matky sa staráme aj pomocou odborných brožúr či e-bookov . Už dnes si môžu z našej webstránky zdarma stiahnuť publikácie o dojčení či praktického sprievodcu administratívnych úkonov, ktoré treba po pôrode absolvovať," vysvetľuje Jozef Koma, riaditeľ Union zdravotnej poisťovne. "Sme veľmi radi, že sme podporili aj vydanie hodnotnej knižnej publikácie profesora Jozefa Záhumenského Pôrodníctvo pre každého. Naše poistenky budú mať možnosť vyhrať túto knihu na našich sociálnych sieťach či obstarať si knihu so zľavou."Knihu Pôrodníctvo pre každého z pera jedného z najznámejších slovenských odborníkov v oblasti gynekológie a pôrodníctva si môžu poistenky zakúpiť priamo na informačnom portáli porodime.sk – Pôrodníctvo pre každého . S kódomzískajú knihu z vydavateľstva A-medi za skvelú cenu a môžu sa tak v domácom prostredí začítať do odborného, ale zrozumiteľného súhrnu tých najdôležitejších informácií pre budúce matky."Jednoznačne platí, že dobre a správne informovaná rodička má menšie obavy z pôrodu, menší stres a nižšie hladiny adrenalínu, čím sa u nej môžu viac uplatniť a plne rozvinúť prirodzené deje potrebné na úspešné zvládnutie pôrodu aj popôrodného obdobia," potvrdzuje autor knihy, prof. MUDr. Jozef Záhumenský, PhD, MPH. Rozhovor s týmto popredným odborníkom si môžu poistenci a poistenky prečítať aj v najnovšom Union blogu, ktorý poisťovňa prispôsobuje práve potrebám svojich klientov."V Unione vnímame starostlivosť o naše poistenky a poistencov komplexne. Naše benefity pre mladé rodiny sa stretávajú s pozitívnou odozvou, čo potvrdzujú prieskumy verejnej mienky. Ich výsledky nás inšpirujú k vylepšovaniu našich služieb, benefitov či zliav. Tak vznikol aj – pre mnohé mamičky neoceniteľný – benefit pomoci pôrodných asistentiek, ktoré v príprave na pôrod zohrávajú dôležitú rolu," uzatvára Kristína Baluchová, hovorkyňa Union zdravotnej poisťovne. Union uhrádza mamičkám až 7 osobných návštev alebo online konzultácií s pôrodnými asistentkami pred pôrodom, 2 stretnutia počas obdobia šestonedelia a 2 osobné návštevy alebo online konzultácie zamerané na starostlivosť o novorodenca v domácom prostredí. Zastrešuje tiež náklady spojené s prepravou pôrodnej asistentky až do vzdialenosti 50 km. Bližšie informácie môžu poistenky nájsť priamo na webstránke Unionu či prostredníctvom zákazníckeho centra Informačný servis