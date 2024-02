V procese so Štefanom Žigom opäť predvolali vypovedať Slobodníka, ako dôkaz predložili spomienkovú fotoknihu (video)

aktualizované 20. februára, 10:24



Spomienková fotokniha ako dôkaz

Zapletený Gašpar aj Hraško





Štefan Žiga bol pôvodne obvinený, že odovzdal úplatky 175-tisíc eur. Tie mali v období rokov 2016 až 2020 smerovať bývalému šéfovi Národnej jednotky finančnej polície NAKA Bernardovi Slobodníkovi, ale aj bývalému šéfovi Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovítovi Makóovi.



Vo veci podplácania Makóa však nakoniec Generálna prokuratúra SR prostredníctvom paragrafu 363 Trestného poriadku zrušila Žigovi obvinenie. Peniaze pre Slobodníka sa mali týkať vyšetrovania kauzy známej ako Valčeky, v ktorej išlo o nadmerné odpočty DPH.





20.2.2024 (SITA.sk) -Na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku v utorok pokračuje hlavné pojednávanie so Štefanom Žigom , príbuzným bývalého ministra hospodárstva a životného prostredia a súčasného podpredsedu parlamentu Petra Žigu. Ten je stíhaný pre trestný čin podplácania. Na utorkové pojednávanie opätovne predvolali svedčiť bývalého šéfa finančnej polície Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Ten pred súdom vypovedal ako svedok už v januári 2023, pričom potvrdil tvrdenia v obžalobe. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Matúš Harkabus zároveň uviedol, že v tejto veci bolo Slobodníkovi podmienečne zastavané trestné stíhanie, ktoré bolo vedené vo veci prijímania úplatku.Súd takisto predvolal vypovedať bývalých Slobodníkových podriadených Petra Košča Mareka Švarca. Prokurátor totiž ako dôkaz predložil spomienkovú fotoknihu, ktorú Slobodníkovi darovali práve jeho podriadení, pričom podľa neho má dokazovať ich blízky vzťah. Dvojica sa totiž o ňom v rámci viacerých súdnych konaní vyjadruje ako o nedôveryhodnom svedkovi.„Kniha spomienok pre teba riaditeľ od tvojich najbližších" z roku 2018 obsahuje fotografie Slobodníka a jeho podriadených zo spoločných dovoleniek v Chorvátsku, lyžovačky v Rakúsku alebo porád v Tatrách alebo Chorvátskom Grobe. Obžalovaný Žiga dôkaz komentoval slovami, že podobné fotografie by mohol mať aj on, pretože až počas procesu zistil, že Slobodník je „zbabelý a závistlivý klamár a falošný človek".Ďalším dôkazom, tentokrát predloženým obhajobou je nahrávka, ktorú Slobodníkovi podriadení vyhotovili v roku 2020. Prišiel sa vtedy za nimi poradiť pred tým, ako mal ísť vypovedať na ÚŠP.Na nahrávke Slobodník mimo iného hovorí, že sa nechce vyviňovať z vlastných skutkov, mal by však uviesť niečo aj o bývalom policajnom prezidentovi Tiborovi Gašparovi , bývalom šéfovi NAKA Petrovi Hraškovi alebo exšéfovi protikorupčnej jednotky NAKA Róbertovi Krajmerov i.Podľa obžalovaného Žigu nahrávka dokazuje, že svedok mal silný motív vypovedať aj voči kamarátom. „Zo zvukovej nahrávky je zrejmé, že Bernard Slobodník má sklony k manipulovaniu výpovedí," skonštatoval Žiga.Podľa obžaloby Štefan Žiga podplácal práve Slobodníka. Obžalovaný však obvinenia odmieta. Súd prípad prejednáva od januára 2023, pričom v rámci procesu už vypovedalo viacero svedkov.