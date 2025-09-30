Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 30.9.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Jarolím
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

30. septembra 2025

Čo má ministerstvo obrany spoločné s energopomocou? Pýtajú sa liberáli a poukazujú na „Kaliňákov prílepok“ – VIDEO


Tagy: energopomoc konsolidácia verejných financií Konsolidačný balíček

Opozícia poukázala na prílepok k zákonu o energopomoci, ktorý sa týka Národných obranných síl. Podľa strany



Zdieľať
30.9.2025 (SITA.sk) - Opozícia poukázala na prílepok k zákonu o energopomoci, ktorý sa týka Národných obranných síl. Podľa strany Sloboda a Solidarita (SaS) tento prílepok však nemá absolútne nič spoločné s energopomocou. Opoziční poslanci to kritizovali v pléne parlamentu a poslanci SaS aj v rámci tlačovej besedy. Poslanec za SaS Karol Galek podotkol, že "Kaliňákov prílepok" prišiel pred druhým čítaním.


"Ak sa pýtate, čo má ministerstvo obrany spoločné s energopomocou, tak to je naozaj otázka, ktorú si dnes kladieme priamo v parlamente všetci vystupujúci. Tento pozmeňujúci návrh rieši brancov," priblížil Galek s tým, že tento pozmeňujúci návrh mal byť údajne súčasťou konsolidačného balíčka, ktorý bol odsúhlasený pred niekoľkými dňami. "Keďže sa ho nepodarilo prilepiť ku konsolidácii, tak ho teraz napchajú do zákona o energetike," dodal poslanec.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Poslanec Ondrej Dostál (SaS) podotkol, že prílepok sa týka rezortu obrany a aktívnych záloh, a možno by mohol mať nejaký konsolidačný efekt. "Takže keby bol prilepený ako ďalší článok k tým 15, ktoré boli v konsolidačnom balíčku, tak by to tak nebilo do očí. S energopomocou to nemá nič spoločné a je to v rozpore so zákonom o rokovacom poriadku. Predsedajúci by o takomto návrhu vôbec nemal dať hlasovať, lebo je to zjavný prílepok," uzavrel Dostál.


Zdroj: SITA.sk - Čo má ministerstvo obrany spoločné s energopomocou? Pýtajú sa liberáli a poukazujú na „Kaliňákov prílepok“ – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: energopomoc konsolidácia verejných financií Konsolidačný balíček
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Pellegrini vymenoval dvanásť nových sudcov, poukázal na ich veľkú zodpovednosť voči spoločnosti – VIDEO, FOTO
<< predchádzajúci článok
Matovič odmieta „bludy“ o kúpených poslancoch či tajnej dohode s Ficom. Opozícii radí, aby sa pozrela do zrkadla

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 