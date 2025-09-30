|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 30.9.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Jarolím
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
30. septembra 2025
Čo má ministerstvo obrany spoločné s energopomocou? Pýtajú sa liberáli a poukazujú na „Kaliňákov prílepok“ – VIDEO
Opozícia poukázala na prílepok k zákonu o energopomoci, ktorý sa týka Národných obranných síl. Podľa strany
Zdieľať
30.9.2025 (SITA.sk) - Opozícia poukázala na prílepok k zákonu o energopomoci, ktorý sa týka Národných obranných síl. Podľa strany Sloboda a Solidarita (SaS) tento prílepok však nemá absolútne nič spoločné s energopomocou. Opoziční poslanci to kritizovali v pléne parlamentu a poslanci SaS aj v rámci tlačovej besedy. Poslanec za SaS Karol Galek podotkol, že "Kaliňákov prílepok" prišiel pred druhým čítaním.
"Ak sa pýtate, čo má ministerstvo obrany spoločné s energopomocou, tak to je naozaj otázka, ktorú si dnes kladieme priamo v parlamente všetci vystupujúci. Tento pozmeňujúci návrh rieši brancov," priblížil Galek s tým, že tento pozmeňujúci návrh mal byť údajne súčasťou konsolidačného balíčka, ktorý bol odsúhlasený pred niekoľkými dňami. "Keďže sa ho nepodarilo prilepiť ku konsolidácii, tak ho teraz napchajú do zákona o energetike," dodal poslanec.
Poslanec Ondrej Dostál (SaS) podotkol, že prílepok sa týka rezortu obrany a aktívnych záloh, a možno by mohol mať nejaký konsolidačný efekt. "Takže keby bol prilepený ako ďalší článok k tým 15, ktoré boli v konsolidačnom balíčku, tak by to tak nebilo do očí. S energopomocou to nemá nič spoločné a je to v rozpore so zákonom o rokovacom poriadku. Predsedajúci by o takomto návrhu vôbec nemal dať hlasovať, lebo je to zjavný prílepok," uzavrel Dostál.
Zdroj: SITA.sk - Čo má ministerstvo obrany spoločné s energopomocou? Pýtajú sa liberáli a poukazujú na „Kaliňákov prílepok“ – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
"Ak sa pýtate, čo má ministerstvo obrany spoločné s energopomocou, tak to je naozaj otázka, ktorú si dnes kladieme priamo v parlamente všetci vystupujúci. Tento pozmeňujúci návrh rieši brancov," priblížil Galek s tým, že tento pozmeňujúci návrh mal byť údajne súčasťou konsolidačného balíčka, ktorý bol odsúhlasený pred niekoľkými dňami. "Keďže sa ho nepodarilo prilepiť ku konsolidácii, tak ho teraz napchajú do zákona o energetike," dodal poslanec.
Poslanec Ondrej Dostál (SaS) podotkol, že prílepok sa týka rezortu obrany a aktívnych záloh, a možno by mohol mať nejaký konsolidačný efekt. "Takže keby bol prilepený ako ďalší článok k tým 15, ktoré boli v konsolidačnom balíčku, tak by to tak nebilo do očí. S energopomocou to nemá nič spoločné a je to v rozpore so zákonom o rokovacom poriadku. Predsedajúci by o takomto návrhu vôbec nemal dať hlasovať, lebo je to zjavný prílepok," uzavrel Dostál.
Zdroj: SITA.sk - Čo má ministerstvo obrany spoločné s energopomocou? Pýtajú sa liberáli a poukazujú na „Kaliňákov prílepok“ – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Pellegrini vymenoval dvanásť nových sudcov, poukázal na ich veľkú zodpovednosť voči spoločnosti – VIDEO, FOTO
Pellegrini vymenoval dvanásť nových sudcov, poukázal na ich veľkú zodpovednosť voči spoločnosti – VIDEO, FOTO
<< predchádzajúci článok
Matovič odmieta „bludy“ o kúpených poslancoch či tajnej dohode s Ficom. Opozícii radí, aby sa pozrela do zrkadla
Matovič odmieta „bludy“ o kúpených poslancoch či tajnej dohode s Ficom. Opozícii radí, aby sa pozrela do zrkadla