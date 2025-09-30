Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

30. septembra 2025

Pellegrini vymenoval dvanásť nových sudcov, poukázal na ich veľkú zodpovednosť voči spoločnosti – VIDEO, FOTO


Prezident Peter Pellegrini v utorok v Prezidentskom paláci vymenoval dvanásť nových sudcov, ktorí začnú pôsobiť na krajských a okresných súdoch, ako aj na Správnom súde ...



pellegrini 676x461 30.9.2025 (SITA.sk) - Prezident Peter Pellegrini v utorok v Prezidentskom paláci vymenoval dvanásť nových sudcov, ktorí začnú pôsobiť na krajských a okresných súdoch, ako aj na Správnom súde SR. Vo svojom príhovore zdôraznil, že sudcovská profesia je spojená nielen s prestížou, ale aj s veľkou zodpovednosťou voči verejnosti. Ako pripomenul, každý verdikt má širší dosah než len na účastníkov konania.

Poukázal na nezávislosť justície


Majte preto, prosím, na pamäti, že každým svojím verdiktom zasiahnete a ovplyvníte nielen priamych účastníkov jednotlivých prípadov, ktoré budete posudzovať – ale že prispievate a budete prispievať i k tomu, do akej miery vnímajú občania našu spoločnosť ako spravodlivú,“ adresoval novým sudcom prezident.

Hlava štátu pripomenula, že dôvera občanov v súdnictvo sa nerodí zo dňa na deň. „Zvyšovanie a posilňovanie dôvery ľudí v súdy, v ich kvalitu, nestrannosť a objektivitu, to je beh na dlhú trať,“ povedal prezident.

V príhovore osobitne poukázal na nezávislosť justície a označil ju za základný pilier demokracie, ktorý Slovensko buduje už tri desaťročia. „Dbajte na jeho pevnosť a na jeho stabilitu. Buďte si vedomí, že k nej prispievate svojou každodennou prácou,“ vyzval nových sudcov.

Kľúčové sú aj morálne kvality


Podľa prezidenta sa dôveryhodnosť súdov neodvíja len od odbornosti. „Pre funkčnosť a dôveryhodnosť súdov bude kľúčová nielen vaša odborná znalosť a zdatnosť, ale aj vaše morálne kvality, oddanosť spravodlivosti a hlavne nezaujatosť pri rozhodovaní,“ zdôraznil s tým, že sudcov má viesť predovšetkým hlas ich svedomia. Vyjadril presvedčenie, že noví sudcovia si získajú dôveru občanov a svoju prácu budú vykonávať čestne a zodpovedne.

Novovymenovanými sudcami sú: Michal Antal (Okresný súd Trnava), Jozef Harajdič (Okresný súd Trebišov), Filip Kunca (Okresný súd Rožňava), Zuzana Makovníková (miesto hosťujúceho sudcu pre obvod Krajského súdu v Žiline), Pavol Mihaľ (miesto hosťujúceho sudcu pre obvod Krajského súdu v Košiciach), Vladimíra Roštárová (Mestský súd Bratislava III), Ján Sopiak (Okresný súd Martin),
Natália Stahovcová (Správny súd v Bratislave), Petra Šuttová (Správny súd v Bratislave), Simona Tešlová (miesto hosťujúceho sudcu pre obvod Krajského súdu v Žiline), Zuzana Tóth Slezáková (Okresný súd Rožňava) a Pavla Vicová (Okresný súd Martin).


Zdroj: SITA.sk - Pellegrini vymenoval dvanásť nových sudcov, poukázal na ich veľkú zodpovednosť voči spoločnosti – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

