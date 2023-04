Čo najviac trápi Slovákov? Za druhý najväčší problém považujú situáciu v zdravotníctve

Problematika práv LGBTI

Socioekonomické témy

24.4.2023 (SITA.sk) - Zastropovanie cien občanom Slovenska nepomohlo, naďalej ich trápia vysoké ceny. Vyplýva to z prieskumu agentúry MNFORCE pre denník Plus jeden deň. Z prieskumu vyplynulo, že 69 percent respondentov považuje vysoké ceny za najdôležitejší problém, ktorému by mala vláda venovať pozornosť.Za druhý najväčší problém 65 percent opýtaných považuje situáciu v zdravotníctve a 58 percent respondentov uviedlo sociálne témy. Z ponúknutých možností za najmenší problém občania Slovenska považujú riešenie problematiky práv LGBTI komunity. Agentúra MNFORCE vykonávala prieskum od 18. do 21. apríla na vzorke 1 000 respondentov.Z prieskumu tiež vyplynulo, že verejnosť vníma negatívne aj zastropovanie cien. Podľa 81 percent opýtaných sú ceny potravín stále vysoké.„Je pochopiteľné, že občania považujú socioekonomické témy, ktoré ich ovplyvňujú v každodennom živote, za prioritné voči tým, ktoré sú pre nich abstraktné. Neznamená to nevyhnutne, že by pre nich vojna alebo hodnotové otázky boli nedôležité, ale socioekonomické témy sú pre väčšinu obyvateľov dôležitejšie. Vo volebnej kampani sa zrejme viacero strán pokúsi privlastniť si práve socioekonomické témy, prípadne tému korupcie a budú podsúvať konkurencii to, že rieši "hodnotové" témy," uviedol pre denník Plus jeden deň Vlado Chaloupka z agentúry MNFORCE.Ako prieskum ukázal, podľa 41 percent opýtaných by vláda mala riešiť korupciu a 10 percent uviedlo vojnu na Ukrajine.