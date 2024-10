Čo navštíviť v Írsku okrem metropoly Dublin?

Pohorie Wicklow

Mesto Tullamore, hlavné mesto whisky

Ikonické útesy Cliffs of Moher

Monument Newgrange

Hrad Bunratty

Galway - mestečko, o ktorom spieva Sheeran

Neďaleko Dublinu sa nachádza pohorie Wicklow. Nie je to vysoká hora, jej najvyšším bodom je vrchol Lugnaguilla s nadmorskou výškou 925 metrov nad morom. Lokalita však ponúka ideálne podmienky pre rafting, turistiku či rybolov, ktorý je v Írsku obľúbený. Uprostred územia sa nachádza kláštorná osada Glendalough, kde sídlili prví kresťania v krajine. Mnoho návštevníkov sa chodí pozrieť aj na najväčší vodopád v Írsku s názvom Powerscout.Malé nenápadné mestečko vzdialené asi hodinu jazdy od dublinského letiska je známe svojím menom najmä vďaka miestnemu liehovaru, ktorý vyrába slávnu whisky Tullamore D.E.W. Založil ju v roku 1929 Daniel Edmunt Williams. Dnes je whisky populárna po celom svete a je jednou z najexportovanejších whisky z ostrova. Mesto ponúka zaujímavé miesta na návštevu a samozrejme mnoho tradičných a historických krčiem na posedenie. Celkovo ich je asi dvadsať a všade vám nalejú známy miestny nápoj. Okrem toho liehovar otvoril svoje návštevnícke centrum, vďaka ktorému vám umožní nahliadnuť pod kapotu výroby svojho pokladu. Zaujímavou českou stopou je fakt, že Tullamore Honey sa pridáva do medu od českých včelárov.Keď vyslovíte slovo Írsko, mnohým ľuďom sa predstaví ostrov a ikonické útesy, na ktoré naráža Atlantický oceán. To je prípad západného pobrežia ostrova, kde je možné vychutnať si scenériu Moherských útesov. S ročnou návštevnosťou viac ako milión turistov je toto miesto jednou z najnavštevovanejších oblastí na ostrove. Miestni tu vybudovali návštevnícke centrum, ktoré je citlivo vsadené pod zemský povrch, aby budova nenarúšala atmosféru miesta. Útesy prilákali aj mnoho filmových štábov, takže ich môžete vidieť napríklad v slávnom filme Harry Potter a Princ polovičnej krve. Vstup do geoparku je spoplatnený, preto je potrebné počítať s cenou vstupného.Anglicko má svoj Stonehenge, Írsko má zase monument Newgrange. Historici sa dohadujú o presnom význame budovy, ktorá bola postavená v roku 3200 pred Kristom. Vzhľadom k tomu, žeVchod smeruje k miestu, kde slnko svieti počas zimného slnovratu, ktorý potom zaplaví celý interiér, pohrávajú sa s myšlienkou, že ide o náboženskú stavbu. Celé miesto je zapísané v zozname UNESCO a patrí do komplexu Brú na Bóinne.Na brehu rieky Shannon stojí hradná citadela Bunratty. Pôvodnú budovu postavili Normani v 15. storočí nášho letopočtu. Preklad slova Bunratty znamená ústie rieky Ratta, čo je iný názov pre rieku Owenogarney, ktorá sa vlieva do už spomínanej rieky Shannon, ktorá preteká dedinou. Miesto ich uchváti nezabudnuteľnou atmosférou klasického írskeho vidieka s nádychom histórie.Takmer stotisícové mesto Galway sa nachádza na západnom pobreží ostrova. Dnes šieste najľudnatejšie mesto Írska je zaujímavé najmä množstvom historických pamiatok, ale na svoje si prídu aj gurmáni. Vďaka obľúbeným reštauráciám a krčmám v centre môžete ochutnať írske národné jedlá, ale aj čerstvé ryby, ktoré do mesta dodávajú miestni rybári. Mesto bolo postavené v roku 1124. Mesto priťahovalo aj umelcov. Súčasná svetová superstar Ed Sheeran má vo svojom repertoári pieseň s názvom Galway Girl, ktorá odkazuje na toto miesto.