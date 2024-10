Ministerstvo vnútra organizuje leteckú evakuáciu Slovákov z Libanonu, zabezpečí aj humanitárnu pomoc

Prítomný bude aj zdravotnícky tím

4.10.2024 (SITA.sk) - Letka Ministerstva vnútra SR vykoná počas soboty 5. októbra tri lety zamerané na evakuáciu slovenských občanov ako aj občanov iných štátov z Libanonu Ako ďalej informoval rezort vnútra, z bezpečnostného hľadiska by repatriácia občanov priamo z Libanonu nebola civilnými lietadlami možná. Letecký útvar ministerstva preto vykoná repatriácie z Cypru , pričom dva lety vykonajú lietadlami Airbus a jeden let strojom Fokker."V tejto súvislosti bol aktivovaný modul leteckej evakuácie Euracare Flight & Shelter. Slovenský modul využijú aj ďalšie členské štáty mechanizmu EUCPM ako napríklad Česká republika, Maďarsko a Chorvátsko," uviedlo ministerstvo vnútra.Na palube lietadla bude podľa rezortu počas každého letu prítomný aj štvorčlenný zdravotnícky tím partnerov modulu – Asociácie samaritánov Slovenskej republiky a Johanniter-Unfall-Hilfe e.V z Nemecka."Členovia tímu Euracare budú zabezpečovať registráciu evakuovaných osôb, ako aj ich zdravotnú prehliadku, krízovú intervenciu či psychosociálnu starostlivosť," informoval rezort. Doplnil, že náklady na lety sú zo 75 percent hradené z európskych zdrojov.Zároveň Slovensko poskytlo zdravotnícky materiál pre libanonské ministerstvo zdravotníctva "Časť humanitárnej pomoci odchádza do Bejrútu aj na základe bilaterálnej žiadosti. Sekcia krízového riadenia ministerstva vnútra tak zo svojich zásob vyčlenila 120 000 injekčných ihiel a 120 000 injekčných striekačiek, ktoré získala od Ministerstva zdravotníctva SR ," uviedlo ministerstvo vnútra. Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách SR a ozbrojených zboroch SR zase darovalo lekárničky a sušené mlieko."S pomocou Zastupiteľského úradu v Bejrúte bude táto pomoc poskytnutá utečeneckému táboru Dbayeh a neziskovej organizácii Development for Life and Peace Association," dodal rezort vnútra.