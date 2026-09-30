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Čo sa na bločku o práci v Kauflande nedozviete?
Tagy: PR
Na pokladničnom bločku zákazník vidí, čo si kúpil a koľko zaplatil. Nevidí však všetkých ľudí, ktorí sa o jeho nákup postarali. V minulom finančnom roku Kaufland na Slovensku dával prácu ...
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30.9.2026 (SITA.sk) - Na pokladničnom bločku zákazník vidí, čo si kúpil a koľko zaplatil. Nevidí však všetkých ľudí, ktorí sa o jeho nákup postarali.
V minulom finančnom roku Kaufland na Slovensku dával prácu 7 209 ľuďom prepočítaných na plný pracovný pomer. Keď sa k nim pripočítajú pracovné miesta, ktoré jeho fungovanie podporuje u dodávateľov, partnerov a v ďalších službách, celkovo ide o takmer 12 000 pracovných miest.
Za každým nákupom stojí dlhý reťazec práce. Tovar treba vyrobiť, zabaliť, doviezť, uskladniť a rozviezť do predajní. Regály treba dopĺňať, predajne udržiavať a zabezpečiť ich každodennú prevádzku. Z celého tohto reťazca zákazník zvyčajne vidí iba jeho poslednú časť - ľudí v predajni, ktorí dopĺňajú tovar, pomáhajú mu pri nákupe a obslúžia ho pri pokladnici.
Práve túto prácu, ktorú na pokladničnom bločku nevidieť, sa pokúsila spočítať sociálno-ekonomická štúdia za obchodný rok, ktorý sa skončil 28. februára 2026. Kaufland ju pripravil v spolupráci so spoločnosťou PricewaterhouseCoopers Slovensko1, ktorá uskutočnila výpočet sociálno-ekonomického vplyvu na základe vstupov od spoločnosti Kaufland.
Štúdia sa nepozerala iba na ľudí pracujúcich priamo v predajniach, logistickom centre a v centrále Kauflandu. Zahrnula aj pracovné miesta u výrobcov, dopravcov a ďalších dodávateľov či partnerov.
Najvýraznejším výsledkom štúdie je 11 873 pracovných miest prepočítaných na plné úväzky2, ktoré aktivity Kauflandu pomáhajú vytvárať a udržiavať na Slovensku.
Kaufland objednáva tovar, dopravu, údržbu a množstvo ďalších služieb. Tým podporuje pracovné miesta u výrobcov, dopravcov, servisných spoločností a ďalších partnerov. Keď si potom ich zamestnanci zo svojich výplat zaplatia nákup, opravu auta, návštevu kaderníka alebo krúžok pre dieťa, podporujú prácu ďalších ľudí.
Celkový počet preto neznamená, že všetkých 11 873 ľudí zamestnáva priamo Kaufland. Zahŕňa aj pracovné miesta u dodávateľov a partnerov, ako aj ďalšiu prácu podporenú spotrebou domácností.
Štúdia pri výpočte zohľadnila aj to, že nie každý pracuje na plný úväzok. Odpracovaný čas ľudí s kratšími úväzkami preto prepočítala na plné pracovné miesta. Dvaja ľudia na polovičný úväzok tak spolu predstavujú jedno plné pracovné miesto.
Ak celkový výsledok rozmeníme na sto pracovných miest prepočítaných na plný úväzok, tak:
Jednoducho povedané, zo sto pracovných miest spojených s fungovaním Kauflandu je 39 mimo samotnej spoločnosti. Na každé tri pracovné miesta priamo v Kauflande tak pripadajú približne dve ďalšie miesta v slovenskej ekonomike.
Približne sedem z desiatich zamestnancov Kauflandu tvoria ženy, ktoré zastávajú aj polovicu vedúcich pozícií. Zamestnanci zostávajú v spoločnosti pracovať v priemere 5,5 roka.
Pracovné miesta spojené s fungovaním Kauflandu pritom nie sú sústredené iba v Bratislave či vo veľkých mestách. V každom slovenskom kraji je ich viac ako tisíc. Najviac ich štúdia vyčíslila v Bratislavskom kraji - 2 483 pracovných miest. Kaufland tu prevádzkuje 13 predajní a sídli tu aj centrála spoločnosti.
Nasleduje Trenčiansky kraj s 2 127 pracovnými miestami, 12 predajňami a centrálnym logisticko-distribučným centrom v Ilave. V samotnom okrese Ilava je s aktivitami Kauflandu spojených približne 938 pracovných miest, a to priamo v spoločnosti, u dodávateľov aj v nadväzujúcich službách.
Kaufland svojim zamestnancom za sledovaný rok vyplatil 104,32 milióna eur v čistých mzdách. To sú peniaze, ktoré ľudia po zaplatení daní a odvodov reálne dostali na svoje účty.
Štúdia však sledovala aj príjmy ľudí pracujúcich u slovenských dodávateľov a partnerov. Započítala tiež príjmy, ktoré vznikli, keď ľudia svoje výplaty ďalej míňali v obchodoch a službách. Celkový vplyv Kauflandu na čisté príjmy slovenských domácností tak dosiahol 186,22 milióna eur.
Táto suma sa medziročne zvýšila o viac ako desať percent. V prepočte ide približne o pol milióna eur denne.
Dopadová štúdia ukazuje, aké príjmy prináša fungovanie Kauflandu domácnostiam. Hospodárske výsledky tento obraz dopĺňajú údajom o tom, koľko spoločnosť celkovo vynakladá na zamestnávanie svojich ľudí.
Personálne náklady Kauflandu dosiahli minulý obchodný rok približne 215 miliónov eur a medziročne vzrástli takmer o 10 percent. Ide o širší údaj než čisté mzdy. Okrem nich zahŕňa aj odvody, zamestnanecké výhody a ďalšie náklady spojené so zamestnávaním.
Pokladničný bloček sa končí celkovou sumou za nákup. Práca, ktorá za každým nákupom stojí, však siaha oveľa ďalej - do predajní, skladov, dopravy, výroby aj služieb. Takmer 12 000 pracovných miest a 186,22 milióna eur v čistých príjmoch domácností ukazujú, že za bežným nákupom je oveľa viac než iba tovar v košíku.
1 Zdroj a metodika: Údaje o zamestnanosti a príjmoch domácností vychádzajú zo Sociálno-ekonomickej štúdie za obchodný rok 2025 (1. 3. 2025 – 28. 2. 2026), pripravenej Kauflandom v spolupráci so spoločnosťou PricewaterhouseCoopers Slovensko, ktorá uskutočnila výpočet sociálno-ekonomického vplyvu na základe vstupov od spoločnosti. Pri rôznych formách pracovných úväzkov štúdia prepočítala odpracovaný čas na plné pracovné miesta.
2 Všetky údaje o pracovných miestach v texte sú uvedené po prepočte na plné pracovné úväzky (FTE).
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Čo sa na bločku o práci v Kauflande nedozviete? © SITA Všetky práva vyhradené.
V minulom finančnom roku Kaufland na Slovensku dával prácu 7 209 ľuďom prepočítaných na plný pracovný pomer. Keď sa k nim pripočítajú pracovné miesta, ktoré jeho fungovanie podporuje u dodávateľov, partnerov a v ďalších službách, celkovo ide o takmer 12 000 pracovných miest.
Za každým nákupom stojí dlhý reťazec práce. Tovar treba vyrobiť, zabaliť, doviezť, uskladniť a rozviezť do predajní. Regály treba dopĺňať, predajne udržiavať a zabezpečiť ich každodennú prevádzku. Z celého tohto reťazca zákazník zvyčajne vidí iba jeho poslednú časť - ľudí v predajni, ktorí dopĺňajú tovar, pomáhajú mu pri nákupe a obslúžia ho pri pokladnici.
Práve túto prácu, ktorú na pokladničnom bločku nevidieť, sa pokúsila spočítať sociálno-ekonomická štúdia za obchodný rok, ktorý sa skončil 28. februára 2026. Kaufland ju pripravil v spolupráci so spoločnosťou PricewaterhouseCoopers Slovensko1, ktorá uskutočnila výpočet sociálno-ekonomického vplyvu na základe vstupov od spoločnosti Kaufland.
Štúdia sa nepozerala iba na ľudí pracujúcich priamo v predajniach, logistickom centre a v centrále Kauflandu. Zahrnula aj pracovné miesta u výrobcov, dopravcov a ďalších dodávateľov či partnerov.
5 pracovných miest v Kauflande podporuje ďalšie 3 mimo neho
Najvýraznejším výsledkom štúdie je 11 873 pracovných miest prepočítaných na plné úväzky2, ktoré aktivity Kauflandu pomáhajú vytvárať a udržiavať na Slovensku.
Kaufland objednáva tovar, dopravu, údržbu a množstvo ďalších služieb. Tým podporuje pracovné miesta u výrobcov, dopravcov, servisných spoločností a ďalších partnerov. Keď si potom ich zamestnanci zo svojich výplat zaplatia nákup, opravu auta, návštevu kaderníka alebo krúžok pre dieťa, podporujú prácu ďalších ľudí.
Celkový počet preto neznamená, že všetkých 11 873 ľudí zamestnáva priamo Kaufland. Zahŕňa aj pracovné miesta u dodávateľov a partnerov, ako aj ďalšiu prácu podporenú spotrebou domácností.
Štúdia pri výpočte zohľadnila aj to, že nie každý pracuje na plný úväzok. Odpracovaný čas ľudí s kratšími úväzkami preto prepočítala na plné pracovné miesta. Dvaja ľudia na polovičný úväzok tak spolu predstavujú jedno plné pracovné miesto.
Ak celkový výsledok rozmeníme na sto pracovných miest prepočítaných na plný úväzok, tak:
- 61 miest je priamo v Kauflande,
- 18 miest je u dodávateľov a obchodných partnerov,
- 21 miest podporuje ďalšia spotreba domácností.
Jednoducho povedané, zo sto pracovných miest spojených s fungovaním Kauflandu je 39 mimo samotnej spoločnosti. Na každé tri pracovné miesta priamo v Kauflande tak pripadajú približne dve ďalšie miesta v slovenskej ekonomike.
Jeden z najväčších zamestnávateľov v slovenskom obchode
Približne sedem z desiatich zamestnancov Kauflandu tvoria ženy, ktoré zastávajú aj polovicu vedúcich pozícií. Zamestnanci zostávajú v spoločnosti pracovať v priemere 5,5 roka.
Pracovné miesta spojené s fungovaním Kauflandu pritom nie sú sústredené iba v Bratislave či vo veľkých mestách. V každom slovenskom kraji je ich viac ako tisíc. Najviac ich štúdia vyčíslila v Bratislavskom kraji - 2 483 pracovných miest. Kaufland tu prevádzkuje 13 predajní a sídli tu aj centrála spoločnosti.
Nasleduje Trenčiansky kraj s 2 127 pracovnými miestami, 12 predajňami a centrálnym logisticko-distribučným centrom v Ilave. V samotnom okrese Ilava je s aktivitami Kauflandu spojených približne 938 pracovných miest, a to priamo v spoločnosti, u dodávateľov aj v nadväzujúcich službách.
Práca spojená s Kauflandom priniesla domácnostiam 186 miliónov eur
Kaufland svojim zamestnancom za sledovaný rok vyplatil 104,32 milióna eur v čistých mzdách. To sú peniaze, ktoré ľudia po zaplatení daní a odvodov reálne dostali na svoje účty.
Štúdia však sledovala aj príjmy ľudí pracujúcich u slovenských dodávateľov a partnerov. Započítala tiež príjmy, ktoré vznikli, keď ľudia svoje výplaty ďalej míňali v obchodoch a službách. Celkový vplyv Kauflandu na čisté príjmy slovenských domácností tak dosiahol 186,22 milióna eur.
Táto suma sa medziročne zvýšila o viac ako desať percent. V prepočte ide približne o pol milióna eur denne.
K výplate pribúdajú aj benefity
Dopadová štúdia ukazuje, aké príjmy prináša fungovanie Kauflandu domácnostiam. Hospodárske výsledky tento obraz dopĺňajú údajom o tom, koľko spoločnosť celkovo vynakladá na zamestnávanie svojich ľudí.
Personálne náklady Kauflandu dosiahli minulý obchodný rok približne 215 miliónov eur a medziročne vzrástli takmer o 10 percent. Ide o širší údaj než čisté mzdy. Okrem nich zahŕňa aj odvody, zamestnanecké výhody a ďalšie náklady spojené so zamestnávaním.
Pokladničný bloček sa končí celkovou sumou za nákup. Práca, ktorá za každým nákupom stojí, však siaha oveľa ďalej - do predajní, skladov, dopravy, výroby aj služieb. Takmer 12 000 pracovných miest a 186,22 milióna eur v čistých príjmoch domácností ukazujú, že za bežným nákupom je oveľa viac než iba tovar v košíku.
1 Zdroj a metodika: Údaje o zamestnanosti a príjmoch domácností vychádzajú zo Sociálno-ekonomickej štúdie za obchodný rok 2025 (1. 3. 2025 – 28. 2. 2026), pripravenej Kauflandom v spolupráci so spoločnosťou PricewaterhouseCoopers Slovensko, ktorá uskutočnila výpočet sociálno-ekonomického vplyvu na základe vstupov od spoločnosti. Pri rôznych formách pracovných úväzkov štúdia prepočítala odpracovaný čas na plné pracovné miesta.
2 Všetky údaje o pracovných miestach v texte sú uvedené po prepočte na plné pracovné úväzky (FTE).
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Čo sa na bločku o práci v Kauflande nedozviete? © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: PR
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