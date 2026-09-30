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30. septembra 2026

Trenčín predstavil vo Varšave záver roka Európskeho hlavného mesta kultúry


Tagy: Európske hlavné mesto kultúry 2026 poľskí turisti turistický ruch Varšava

Poliaci sú medzi zahraničnými turistami v regióne Považia na treťom mieste, skúsenosti Trenčína využíva aj Lublin. Zástupcovia Trenčína predstavili na tlačovej konferencii ...



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699207bdc6941876639234 676x507 30.9.2026 (SITA.sk) - Poliaci sú medzi zahraničnými turistami v regióne Považia na treťom mieste, skúsenosti Trenčína využíva aj Lublin.


Zástupcovia Trenčína predstavili na tlačovej konferencii v Slovenskom inštitúte vo Varšave program záverečných mesiacov projektu Trenčín 2026 – Európske hlavné mesto kultúry. Mesto nesie tento titul spoločne s fínskym Oulu, napísal portál Wasza Turystyka.



Výstavy aj Fiesta Most


„Posledné mesiace Európskeho hlavného mesta kultúry rozhodne nevnímame ako postupné utlmovanie programu. Práve naopak, záver roka je jedným z jeho najsilnejších momentov,“ povedal manažér pre Európsku dimenziu a medzinárodné vzťahy Trenčín 2026 Martin Mojžiš.

Medzi hlavné podujatia budú patriť medzinárodné výstavy v obnovenom Župnom dome a Fiesta Most. Bývalý železničný most prešiel rozsiahlou rekonštrukciou a získal novú funkciu verejného priestoru. Do projektu sa zapojilo 580 dobrovoľníkov.

Viac poľských turistov


Trenčín zaznamenal aj výrazný rast cestovného ruchu. Do júla bolo medziročne o 32,1 percenta viac prenocovaní a počet turistov vzrástol o 33,5 percenta. Zahraniční návštevníci tvorili 47 percent.

„Poľskí turisti sú na Považí zvyčajne tranzitní a zostávajú krátko, vďaka Európskemu hlavnému mestu kultúry sa však podarilo počet návštevníkov zvýšiť,“ uviedla manažérka cestovného ruchu Iveta Niňajová.

Poliaci tvorili 7,4 percenta zahraničných turistov a boli treťou najpočetnejšou skupinou. Skúsenosti Trenčína už využíva aj poľský Lublin, ktorý bude Európskym hlavným mestom kultúry v roku 2029.


Zdroj: SITA.sk - Trenčín predstavil vo Varšave záver roka Európskeho hlavného mesta kultúry © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Európske hlavné mesto kultúry 2026 poľskí turisti turistický ruch Varšava
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