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30. septembra 2026
Trenčín predstavil vo Varšave záver roka Európskeho hlavného mesta kultúry
Poliaci sú medzi zahraničnými turistami v regióne Považia na treťom mieste, skúsenosti Trenčína využíva aj Lublin. Zástupcovia Trenčína predstavili na tlačovej konferencii ...
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30.9.2026 (SITA.sk) - Poliaci sú medzi zahraničnými turistami v regióne Považia na treťom mieste, skúsenosti Trenčína využíva aj Lublin.
„Posledné mesiace Európskeho hlavného mesta kultúry rozhodne nevnímame ako postupné utlmovanie programu. Práve naopak, záver roka je jedným z jeho najsilnejších momentov,“ povedal manažér pre Európsku dimenziu a medzinárodné vzťahy Trenčín 2026 Martin Mojžiš.
Medzi hlavné podujatia budú patriť medzinárodné výstavy v obnovenom Župnom dome a Fiesta Most. Bývalý železničný most prešiel rozsiahlou rekonštrukciou a získal novú funkciu verejného priestoru. Do projektu sa zapojilo 580 dobrovoľníkov.
Trenčín zaznamenal aj výrazný rast cestovného ruchu. Do júla bolo medziročne o 32,1 percenta viac prenocovaní a počet turistov vzrástol o 33,5 percenta. Zahraniční návštevníci tvorili 47 percent.
„Poľskí turisti sú na Považí zvyčajne tranzitní a zostávajú krátko, vďaka Európskemu hlavnému mestu kultúry sa však podarilo počet návštevníkov zvýšiť,“ uviedla manažérka cestovného ruchu Iveta Niňajová.
Poliaci tvorili 7,4 percenta zahraničných turistov a boli treťou najpočetnejšou skupinou. Skúsenosti Trenčína už využíva aj poľský Lublin, ktorý bude Európskym hlavným mestom kultúry v roku 2029.
Zdroj: SITA.sk - Trenčín predstavil vo Varšave záver roka Európskeho hlavného mesta kultúry © SITA Všetky práva vyhradené.
Zástupcovia Trenčína predstavili na tlačovej konferencii v Slovenskom inštitúte vo Varšave program záverečných mesiacov projektu Trenčín 2026 – Európske hlavné mesto kultúry. Mesto nesie tento titul spoločne s fínskym Oulu, napísal portál Wasza Turystyka.
Výstavy aj Fiesta Most
„Posledné mesiace Európskeho hlavného mesta kultúry rozhodne nevnímame ako postupné utlmovanie programu. Práve naopak, záver roka je jedným z jeho najsilnejších momentov,“ povedal manažér pre Európsku dimenziu a medzinárodné vzťahy Trenčín 2026 Martin Mojžiš.
Medzi hlavné podujatia budú patriť medzinárodné výstavy v obnovenom Župnom dome a Fiesta Most. Bývalý železničný most prešiel rozsiahlou rekonštrukciou a získal novú funkciu verejného priestoru. Do projektu sa zapojilo 580 dobrovoľníkov.
Viac poľských turistov
Trenčín zaznamenal aj výrazný rast cestovného ruchu. Do júla bolo medziročne o 32,1 percenta viac prenocovaní a počet turistov vzrástol o 33,5 percenta. Zahraniční návštevníci tvorili 47 percent.
„Poľskí turisti sú na Považí zvyčajne tranzitní a zostávajú krátko, vďaka Európskemu hlavnému mestu kultúry sa však podarilo počet návštevníkov zvýšiť,“ uviedla manažérka cestovného ruchu Iveta Niňajová.
Poliaci tvorili 7,4 percenta zahraničných turistov a boli treťou najpočetnejšou skupinou. Skúsenosti Trenčína už využíva aj poľský Lublin, ktorý bude Európskym hlavným mestom kultúry v roku 2029.
Zdroj: SITA.sk - Trenčín predstavil vo Varšave záver roka Európskeho hlavného mesta kultúry © SITA Všetky práva vyhradené.
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