Čo sa skrýva za ich prekliatím? Silný príbeh Zmluva s vodou

Sleduje osudy troch generácií rodiny, ktorú prenasleduje nevysvetliteľné súženie – v každej generácii sa prinajmenej jeden člen rodiny utopí. A v Kérale, kraji oplývajúcom vodou, sa tomuto živlu nedá vyhnúť.

Zmluva s vodou .

Kérala, okolo roku 1900.

Mladučká Mariamma odchádza z domu, aby žila so svojím novým, oveľa starším manželom v Parambile, v kraji uprostred riek a kanálov, paliem a chlebovníkov. Mladej neveste chýba matka a mlčanlivý manžel o ňu takmer nejaví záujem. Čoskoro si však nájde spoločníka a spriaznenú dušu vo svojom päťročnom nevlastnom synovi JoJovi.

Keď sa chlapec, ktorý sa odjakživa vyhýbal vode, nešťastnou náhodou utopí, Mariamma odhalí tajomstvo svojej novej rodiny: po celé generácie sa mnohí z jej členov utopili, hoci z vody mali panický strach a stránili sa jej. Pre všetkých však zostáva nepochopiteľnou záhadou, čo sa skrýva za týmto prekliatím.

Roky plynú, Mariammina rodina sa rozrastá a ona sama sa stane šťastnou mamou, starou matkou a po manželovej smrti hlavou rodu s najvyššou autoritou. Všetci ju poznajú ako Veľkú ammačí.

Historické zmeny, najmä oslobodenie Indie spod britskej koloniálnej nadvlády a s tým spojený pokrok, si nájdu cestu aj do Parambilu. Budujú sa cesty, školy, nemocnice, zavádza sa elektrina a ľudia majú konečne prístup k lekárskej starostlivosti. Vnučka Veľkej ammačí, ktorá symbolicky nesie jej meno, má v novej dobe možnosť vyštudovať medicínu a vďaka nadobudnutým vedomostiam konečne vyrieši záhadu „prekliatia vody“.

Abraham Verghese vo svojom dojemnom aj ohromujúcom románe načrtáva epický oblúk klenúci sa cez takmer storočnú indickú históriu. Na osude jednej indickej rodiny dokumentuje silu poznania a modernej medicíny a rozpráva o snahe prekonať kastové predsudky aj o skutočne závažných veciach, ktoré hýbu osudmi ľudí: o láske a smrti, o vine a vykúpení.

Silný, dojímavý a veľmi intenzívny príbeh, ktorý vás vtiahne do svojich hĺbok. Zmluva s vodou je plný humorných situácií, hlbokých emócií a esencie života možno právom považovať za jedno z najkvalitnejších literárnych diel, ktoré vznikli v posledných rokoch.

„Už od prvej strany ma zaplavila radosť. Pri vstrebávaní tej krásy som tajila dych. Aká pevná je viera v tomto románe, akú zmluvu s jazykom to autor uzavrel! Aký veľkolepý príbeh o tajuplnej krajine a súdržnej rodine! Aká úžasná púť naprieč generáciami!“ napísala Honorée Fanonne Jeffersová, autorka románu The Love Songs of W.E.B. Du Bois.