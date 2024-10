Bývalého gitaristu Ozzyho Osbourna Jakea E. Leeho postrelili v Las Vegas

16.10.2024 (SITA.sk) - Bývalého gitaristu Ozzyho Osbourna Jakea E. Leeho v utorok viackrát postrelili v Las Vegas, keď bol na prechádzke so psom. Polícia v e-mailovom vyhlásení uviedla, že gitaristu previezli do nemocnice. Dodala, že prebieha vyšetrovanie a zatiaľ nikoho nezatkli.„Nezasiahli mu žiadne dôležité orgány, úplne reaguje a očakáva sa, že sa úplne zotaví,“ uviedol pre agentúru Associated Press Tim Heyne, manažér Leeho rockovej kapely Red Dragon Cartel.