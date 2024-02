Čo sa stalo týždeň po zverejnení Memoranda platformy Otvorená Kultúra!

Otvorená Kultúra! sa profiluje ako profesijná organizácia zastupujúca záujmy a ciele aktérov a aktérok pôsobiacich v kultúre, umení a kreatívnych odvetviach. Naším cieľom je budovať platformu pre spoluvytváranie kultúrnych politík na odbornej a striktne nestraníckej báze. Profesijný a nestranícky rámec Otvorenej Kultúry! umožňuje prijímať do členskej základne iba inštitúcie, jednotlivcov a jednotlivkyne, ktoré aktívne pôsobia v oblasti umenia a kultúry a zároveň sa neangažujú v straníckej politike osobným členstvom v politickej strane, ani kandidovaním do verejných funkcií v mene politických strán. Vážime si prejavy podpory a solidarity každého jednotlivca a jednotlivkyne, avšak vstup stranícky angažovaných osôb by pre nás v budúcnosti mohol predstavovať konflikt záujmov pri pripomienkovaní rezortných legislatívnych zmien či pri kolektívnom vyjednávaní, a preto ho nemôžeme prijať. Vzhľadom na to, že nemáme možnosť stranícku príslušnosť signatárov a signatárok spoľahlivo prekontrolovať, prosíme ich, aby tento princíp rešpektovali a v prípade záujmu nám svoju podporu vyjadrili inou formou.

Otvorená Kultúra! aktuálne funguje v dočasnom režime v intenciách Memoranda OK! Svoje aktivity zatiaľ realizuje na dobrovoľníckej báze v rámci nehierarchizovanej organizácie. Koordinačný tím platformy však intenzívne pracuje na tom, aby nastavil transparentné rozhodovacie procesy a pripravuje model zapojenia signatárov a signatárok, ktorí/é prejavili záujem aktívne participovať na fungovaní platformy: a to od občasnej spolupráce na konkrétnych témach a kampaniach až po možnosť vytvoriť zastrešujúcu profesijnú platformu.

Kým sa nám to podarí, môžete sa s nami spojiť alebo sledovať aktuálne dianie prostredníctvom nášho webu, emailu a sociálnych sietí.

Zároveň aj naďalej vyzývame jednotlivcov a inštitúcie pôsobiace v oblasti kultúry k pripojeniu sa k našej platforme formou svojho podpisu pod memorandum.