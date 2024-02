Vo veku nedožitých 82 rokov zomrel významný banskobystrický historik Milan Šoka

Celý život pôsobil v Stredoslovenskom múzeu

Zachraňoval dedičstvo mesta

13.2.2024 (SITA.sk) - Vo veku nedožitých 82 rokov zomrel v pondelokvýznamný historik, slovenský odborník pre múzejníctvo, niekdajší dlhoročný riaditeľ krajského Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici Milan Šoka. Ešte v júni minulého roku si osobne v Cikkerovej sieni historickej banskobystrickej radnice prevzal Cenu mesta Banská Bystrica za rok 2022 za kultúrno-spoločenskú činnosť v oblasti histórie. Od mesta dostal aj cenu primátora v roku 2002.Milan Šoka sa narodilv obci Trakovice, ktorá v súčasnosti patrí pod okres Hlohovec. Po vysokoškolskom štúdiu v odbore Archivár na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave začal svoj profesijný život ako archivár v Štátnom archíve v Banskej Bystrici. Mestu pod Urpínom ostal verný po celý zvyšok života, keď tu v roku 1967 nastúpil ako historik do Stredoslovenského múzea a neskôr vedúci historického oddelenia. S ročnou prestávkou v múzeu pôsobil až do odchodu do dôchodku, pričom v rokoch 1990 až 2004 bol riaditeľom tejto inštitúcie. Externe vyučoval aj muzeológiu na banskobystrickej Univerzite Mateja Bela od roku 2001 do roku 2005.Súčasťou profesijného života tohto múzejníka bolo aj pôsobenie v mnohých organizáciách, zväzoch, vedeckých radách a podobne. Bol aj pri zakladaní stavovskej organizácie Zväzu múzeí na Slovensku. Aktívne sa podieľal na činnosti prípravného výboru pre znovuobnovenie Muzeálnej slovenskej spoločnosti v Martine. Ako historik a Banskobystričan mal aj bohatú publikačnú činnosť, ešte v minulom storočí napísal pre miestne noviny Smer takmer tisíc fejtónov a neskôr bol autorom alebo spoluautorom hlavne odborných publikácií o histórii Banskej Bystrice.„Mimoriadnu pozornosť si zaslúžia jeho nekompromisné a neúnavné postoje počas 10-ročného súdneho reštitučného sporu o sídlo múzea - Thurzov dom na Námestí SNP v Banskej Bystrici. Proces sa práve vďaka nemu ukončil v prospech Stredoslovenského múzea," pripomína si Šoku na sociálnej sieti banskobystrická samospráva.„Som rád ako historik aj ako predseda Komisie pre kultúru, že minulý rok tento človek, ktorý zachraňoval stáročné dedičstvo nášho mesta, dokonca aj budovu Thurzovho domu pre Banskobystrický samosprávny kraj , získal aspoň najvyššie uznanie od mestského zastupiteľstva, a to Cenu mesta,“ spomenul si na svojho bývalého riaditeľa mestský poslanec a historik Vladimír Sklenka „S hlbokým zármutkom sme dnes v Stredoslovenskom múzeu prijali veľmi bolestivú správu o úmrtí bývalého riaditeľa múzea pána Milana Šoku. Nie je to tak dávno, čo sme ho sprevádzali Thurzovým domom a počúvali jeho muzeálne zážitky," spomenuli si na bývalého riaditeľa na jeho pracovisku v Stredoslovenskom múzeu, ktoré vlani navštívil.