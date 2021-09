Čo ste nevedeli o zdravotnom poistení

Z akých dôvodov ľudia menia zdravotnú poisťovňu?

Čo by sme mali ešte pred tým, než vyplníme prihlášku, dôkladne zvážiť?

Je to teda tak, že zdravotná poisťovňa mi naozaj môže pomôcť? Nie je to len o tom, že uhrádza vyšetrenia a lieky, na ktoré mám zo zákona tak či tak nárok?

No a na záver, povedzme si ešte ako sa dá zmena urobiť? Koľko papierov mám kam odniesť?

Podľa našich prieskumov, poistenci najčastejšie zmenia svoju poisťovňu, ak ich poisťovňa v niečom sklame. Napríklad zistia, že im nepreplatí nejakú liečbu alebo lieky, alebo že v jednotlivých benefitoch sú rôzne podmienky, ktoré spôsobia to, že tie benefity sa vlastne nedajú vyčerpať tak, ako bolo sľubované. Ďalšími dôvodmi býva zlá zákaznícka skúsenosť - teda keď sa niekomu nepáči ako s ním poisťovňa komunikuje. No a do tretice – keď sa zmení životná situácia – napríklad - pár sa pokúša o bábätko a nedarí sa mu, tak sa prehlási do poisťovne, kde mu prispejú na asistovanú reprodukciu. Všetky tieto veci motivujú ľudí k zmene.Zvážiť by ste mali viacero vecí. Napríklad, či má váš lekár zmluvu s poisťovňou, kam sa chcete prehlásiť. Alebo, čo by vám a vašej rodine mohlo pomôcť. Iné potreby majú mladí ľudia s deťmi a iné zase riešia seniori. Keď mám napríklad dieťa, ktoré je viac doma choré, ako v škole, v škôlke, tak si vyberiem takú poisťovňu, kde mu budú až do 18tky preplácať všetky lieky na predpis a kde dostane týždeň kúpeľnej liečby navyše, lebo toto mi reálne pomôže a reálne mi to ušetrí peniaze. Čiže nepozerám na to, kde v ktorej poisťovni je moja suseda, ale na to, čo potrebujem ja a moji blízki.Veru nie. Zdravotná poisťovňa môže pomôcť aj keď ste zdraví – vtedy vás napríklad pozýva na preventívne vyšetrenia, skríningy – aby sa prípadná choroba odhalila čo najskôr. A pomáha aj keď ste už chorí. Naše call centrum napríklad dennodenne rieši problémy ľudí s termínmi u lekára alebo v nemocniciach. Keď nám zavolá poistenec, že je nespokojný s čakacou dobou, tak naši kolegovia hľadajú skorší termín alebo poradia k akému inému lekárovi ísť. Takisto pomáhajú s termínmi na magnetickú rezonanciu alebo CéTéčko. Stáva sa, že zavolá poistenec, ktorému bola diagnostikovaná veľmi vážna choroba a je vo vážnom stave, tak vtedy sa napríklad schvaľuje liečba do 24 hodín, aby ten človek dostal pomoc čo najrýchlejšie.Najlepšie je, že nemusíte chodiť nikam. Zmeniť poisťovňu sa dá aj online cez a ak máte elektronický podpis, urobíte to aj bez papierov. Druhá možnosť je, ak elektronický podpis nemáte, zazvoní u vás doma kuriér, ktorý vám donesie zmluvy na podpis. Alebo do tretice – áno sa dá to aj osobne na pobočke. Len pripomínam, že ak chcete čerpať všetky výhody a benefity od začiatku nového roka 2022, tak zmeniť poisťovňu treba do konca septembra.