Vláda odklepla dohodu o financovaní k mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti

Príspevok sa vyplatí do dvoch mesiacov

Prekonanie následkov krízy

29.9.2021 (Webnoviny.sk) - Vláda v stredu schválila dohodu o financovaní medzi Európskou komisiou a Slovenskou republikou k mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.Po podpise zmluvy získa Slovensko prvé prostriedky z mechanizmu. Podľa vykonávacieho rozhodnutia bude Slovenská republika z finančného príspevku financovať oprávnené reformy a investície implementované ako súčasť plánu obnovy.Vykonávacím rozhodnutím Rady EÚ sa stanovil finančný príspevok vo výške cez 6,3 mld. eur. Z toho suma 4,64 mld. eur sa sprístupní do 31. decembra 2022. Od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023 sa sprístupní ďalších 1,69 mld. eur s výhradou aktualizácie.V rámci predbežného financovania sa stanovila suma finančného príspevku 822,72 mil. eur, ktorá zodpovedá 13-percentnému príspevku a má sa vyplatiť do dvoch mesiacov po prijatí právneho záväzku.Koncom apríla 2021 Slovensko predložilo Európskej komisii plán obnovy. Ten je súčasťou nástroja Next Generation EU.Cieľom je prekonať následky krízy spôsobené pandémiou koronavírusu COVID-19 a zabezpečiť väčšiu odolnosť do budúcnosti. Rada Európskej únie odobrila slovenský plán obnovy 13. júla 2021.