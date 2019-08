Čo vás čaká a neminie v septembri

Foto: Cinema City Foto: Cinema City

Foto: Cinema City Foto: Cinema City

Foto: Cinema City Foto: Cinema City

Foto: Cinema City Foto: Cinema City

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 28. augusta (OTS) -September odštartujeme premiérou druhej kapitoly jedného z najúspešnejších hororov TO. ““ od režiséra Andyho Muschiettiho je ešte viac krvavá, nepredvídateľná a hrôzostrašná! Na veľkoleposť filmu má veľký vplyv aj jeho samotná dĺžka a fakt, že diváka čaká aj najkrvavejšia scéna v histórii hororov. Vyše tri hodiny intenzívneho strachu a napätia na vás čakajú v Cinema City, už od 5. septembra 2019 aj v SUPERSCREEN a 4DX! Nadšenci hororov sa môžu navyše 4.9. tešiť na filmový maratón s premietaním 1. a 2. časti filmu TO v Auparku a Eurovei. Viac info o maratóne Pri tvorbe sme nezabudli ani na malých. Od 19. septembra sa môžete tešiť nav 2D a a tiež 4DX. Tvorcoviaprichádzajú s druhým celovečerným animovaným filmom ““, ktorý prináša nové, nevídané dobrodružstvá obľúbených postavičiek nelietajúcich vtákov a ich večných nepriateľov, chytrých zelených krochkáčikov. Snímka plná akcie a humoru posúva ich komplikovaný vzťah na ďalšiu úroveň. Tentokrát sa na obzore objavuje spoločný nepriateľ v podobe obyvateľov tajomného ľadového ostrova s cieľom zničiť vtáčí a prasací ostrov. Red, Chuck a Bomba najímajú Silvera (Chuckovú sestru) a spoja sily s krochkáčikom Leonardom a jeho tímom, aby vytvorili dokonalý plán na záchranu ich domovov. Tak sa stane z najhorších nepriateľov ešte horší tím!Po mesačnej pauze môžu dámy (ale aj páni) opäť hodiť starosti za hlavu a užiť si babský večer na. 24. septembra v Cinema City Eurovea si budú môcť spríjemniť večer pri premietaní filmu, ktorý je inšpirovaný článkom z New York Magazine. Ramona (Jennifer Lopez) vedie tím stripteriek, ktoré sa rozhodnú svojim klientom z Wall Street ukázať čo sú zač. Opäť raz sa môžete tešiť na skvelý večer.Okrem týchto pripravovaných noviniek si môžete v kinách Cinema City ešte stále pozrieť tarantinovku so skvelým hereckým obsadením,. Priaznivci futbalu a životopisných filmov si môžu ísť pozrieť snímku. Od 22. augusta sa premieta hororová komédiaa nový slovenský film, ktorý sa dozaista oplatí vidieť. Od 29. augusta na akčný thrillerod režiséra filmua českú komédiu