Prechod frontu v Plavči sprevádzali silné mrazy, snehu bolo po kolená

Na snímke pohľad z Hradu Plaveč na obec Plaveč, v okrese Stará Ľubovňa. Obcou preteká rieka Poprad. Stará pôvodná časť obce sa nachádzala pri kostole. Plaveč 28. júna 2019. Foto: TASR Milan Kapusta Foto: TASR Milan Kapusta

Na snímke pomník k oslobodeniu obce v parku neďaleko kostola v starej časti obce Plaveč, v okrese Stará Ľubovňa. Plaveč 28. júna 2019. Foto: TASR Milan Kapusta Foto: TASR Milan Kapusta

Na snímke jedna zo zachovalých starých dreveníc v obci Plaveč, v okrese Stará Ľubovňa. Plaveč 28. júna 2019. Foto: Milan Kapusta Foto: Milan Kapusta

Plaveč 28. augusta (TASR) – Druhá svetová vojna bola najväčšou pohromou v dejinách aj pre obec Plaveč na severnom Spiši. Dominik Lorek, ktorý sa roky venuje histórii obce, v rozhovore pre TASR uviedol, že v januári v roku 1945 udreli 24-stupňové mrazy a snehu napadlo po kolená, keď sa v tamojšom chotári stretli sovietski a nemeckí vojaci.priblížil Lorek. Neskôr sa presúvali ďalej, do zdanlivo bezpečnejších úkrytov.Prvé delostrelecké granáty podľa údajov, ktoré sa zachovali v kronikách, zasiahli panský dom uprostred dediny, niektoré obydlia na Gardoňovej ulici aj pri starej pošte. Plaveč horel a ľudia, ktorí nestihli ujsť, sa skrývali v pivniciach, pri vode alebo v rokline Diabolského jarku. Iní putovali až k Šarišskému Jastrabiu. „dodáva Lorek.Počas vojnových dní zahynulo šesť Plavčanov, Mária Vrabľová-Bocková, Michal Šľosár, najmladšou obeťou bola 11-ročná Terézia Nemergutová – Baherčáková, umrel tiež Michal Varga prezývaný „chromý Miško“ a Ján Kosturko.konkretizoval škody Lorek.Obyvatelia spomínajú v zachovaných dokumentoch aj na to, ako sovietskym vojakom dali všetko, čo im zostalo. Tým to napriek tomu nestačilo a vzali si aj viacero vecí z fary. Z rúk miestneho farára Jozefa Jurka dokonca vytrhli aj vzácny kalich so slovamispomína si na tragické udalosti Valentín Tomáš, ktorý mal v tom čase desať rokov. S rodičmi, trojročnou sestrou a dospelým bratom šli potom cez kopec na Vislanku, brodili sa snehom v mraze, nevediac, čo ich čaká. Na niekoľko minút sa ukryli v dome, vedľa ktorého však spadla mína a tak museli utekať ďalej smerom na Pusté pole. Putovali asi 17 kilometrov a prišli do budovy vlakovej stanice. Ani tam sa im to však nezdalo bezpečné, tak sa presunuli cez kopec do obce Kyjov.dodáva Tomáš, ktorý poznal všetkých, ktorí pri prechode frontu obcou Plaveč zahynuli.Po príchode späť do dediny videli, akú spúšť za sebou vojaci nechali, ich dom však ako zázrakom pustošenie prežil. Zhorela im však maštaľ a stodola. Tomáš spomína, že všetky okolité stavby ľahli popolom.upozornil Tomáš. Podľa neho trvalo niekoľko mesiacov, kým sa život miestnych ľudí ako tak dostal do bežných koľají. V malých skromných domčekoch často žilo viac rodín, aj v dreveničke u Tomášovcov sa niekoľko týždňov tiesnilo desať ľudí.dodáva na záver. Ľudia z Plavča sa z najhoršieho dostali svojpomocne, veľmi im však pomohli aj rodáci. V súčasnosti žije v obci, ktorá patrí medzi najväčšie v okrese, približne 1800 obyvateľov.