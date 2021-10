Čo všetko je súčasťou dôkladného preverenia ojazdeného automobilu?

Obe alternatívy majú svoje pre i proti, a v tomto článku nebudeme súdiť, ktorá z nich je lepšia, a ktorá horšia. Podrobnejšie sa však zameriame na ojazdené autá, ktoré sa stávajú pomerne populárnou voľbou nielen pre ľudí s nižšími a strednými príjmami. Už to totiž nie je o ušetrení, ale skôr o celkovom pomere cena/výkon a o tom, ako si zaobstarať vozidlo čo najvýhodnejšie a ideálne aj čo najrýchlejšie. V prípade ojazdených automobilov je však kľúčovým aspektom serióznosť predajcu a preverenie auta, ktoré kupujete.

Niekoľko nevyhnutných krokov

Pre naozaj dôkladné preverenie vozidla je potrebných niekoľko zásadných krokov a procesov. Modelovým príkladom môže byť Carvago, e-shop s ojazdenými vozidlami, pôsobiaci vo viacerých krajinách. Vďaka tejto službe si môžete kúpiť ojazdené vozidlo kdekoľvek z Európy, čo na jednej strane výrazne zatraktívňuje ponuku, na druhej však kladie vyššie nároky na kontrolu. A ako sme už spomenuli, ojazdené autá už dnes ani náhodou nekupujú ľudia len kvôli cene a preto, aby ušetrili. Aj v tomto prípade je totiž pre zákazníka kľúčová kvalita a spoľahlivosť. Poďme si rozobrať jednotlivé kroky, ktoré sú súčasťou podrobného preverenia ojazdeného automobilu.

Kvalifikácia a odbornosť

Všetko sa však začína a končí pri ľudskom faktore. V tomto prípade je dôležité, že ojazdené automobily preverí kdekoľvek v Európe kvalifikovaný mechanik s patričnou odbornou výbavou. Zákazník z tejto kontroly obdrží detailnú správu o technickom stave auta, jej súčasťou je aj fotodokumentácia odporúčanie predajcu. Nasledujú ďalšie kroky. Najlepšie v prípade kontroly vozidiel na Carvago hovoria čísla. Počas kontroly preverujú až 270 bodov na vozidle, a výsledok technickej kontroly je v 93 % prípadoch k dispozícii do dvoch pracovných dní.

Minimalizácia rizika

Najlepším marketingom je vždy podanie skúsenosti z úst do úst, a rovnako recenzie zákazníkov, ktoré viete nájsť na internete. Preto si predajcovia, vrátane Carvaga, ktoré si na tejto oblasti nesmierne zakladá, dávajú záležať na minimalizácii rizík. Preto v rámci preverenia vozidla pred uvedením do predaja a doručením k zákazníkovi prebieha tzv. kontrola od A po Z, pri ktorej je skúmaná funkčnosť bŕzd, spojky, prevodovky či dokonca zadymenie výfuku. Zvuk motora je nahraný zákazníkovi na video. Súčasťou preverovania je aj skúšobná jazda v dĺžke minimálne 10 km, pri ktorých sa auto dostane aj do vyšších otáčok a do vyššej rýchlosti. Pri Carvago sa realizuje aj meranie laku, čím sa odhalí prípadná nehodová minulosť, k dispozícii sú detailné fotografie akýchkoľvek poškodení. Až potom sa takto odspodu až navrch skontrolovaný automobil dostane do predaja a do ponuky ku koncovým zákazníkom.

Zdroj obrázka: George Rudy / Shutterstock.com