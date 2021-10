Vo veku 93 rokov zomrel Ado Campeol, prezývaný bol aj otec tiramisu

Vo veku 93 rokov zomrel Ado Campeol, ktorého talianske médiá roky prezývali „otec tiramisu“. Informoval o tom spravodajský portál BBC.

31.10.2021 -Campeol bol majiteľom reštaurácie Le Beccherie v severotalianskom Trevisiu, kde slávny dezert vymyslela jeho manželka a šéfkuchár. Koláč obsahujúci piškóty nasiaknuté kávou a mascarpone, bol pridaný do ich ponuky v roku 1972, ale rodina si ho nikdy nenechala patentovať.O pôvode tiramisu sa vedú dlhodobé spory. Existujú dokonca tvrdenia, že sa podávalo ako afrodiziakum v nevestinci v spomenutom meste Trevisio. Všeobecne sa však uznáva, že recept vymysleli v Campeolovej reštaurácii.Podľa „spoluvynálezcu“ dezertu, šéfkuchára Roberta Linguanotta, bolo tiramisu výsledkom nehody pri výrobe vanilkovej zmrzliny. Linguanotto nechtiac pridal mascarpone do misky s vajíčkami a cukrom, a keď si všimol príjemnú chuť vyšľahanej zmesi, povedal to Campeolovej manželke Albe. Dvojica potom recept zdokonalila pridaním piškót namočených v káve a dezert na záver posypala kakaom.Tiramisu sa objavilo v médiách v roku 1981 a odvtedy sa stalo jedným z najznámejších talianskych dezertov.