Coca-Cola HBC sa zaviazala byť uhlíkovo neutrálna najneskôr do roku 2040

Na dosiahnutie svojho cieľa Coca-Cola HBC podnikne tieto kroky:



Do roku 2025 investuje 250 miliónov eur do aktivít, ktoré povedú k zníženiu emisií.



Dekarbonizuje výrobné procesy prechodom na 100 % obnoviteľnú elektrickú energiu

a nízkouhlíkové zdroje energie prostredníctvom inovácií v oblasti energetickej účinnosti

a nízkouhlíkové zdroje energie prostredníctvom inovácií v oblasti energetickej účinnosti

Zrýchli svoj prechod k obehovému hospodárstvu a nízkouhlíkovým riešeniam v oblasti obalov,

a to zvýšením podielu alebo úplným prechodom na rPET, zavedením bezobalových alebo opätovne

plniteľných riešení a odstránením plastov v sekundárnych obaloch.

a to zvýšením podielu alebo úplným prechodom na rPET, zavedením bezobalových alebo opätovne plniteľných riešení a odstránením plastov v sekundárnych obaloch.

Poskytne zákazníkom energeticky účinné a ekologické chladiace zariadenia s technológiou SmartCool.



Zníži emisie z prírodných prísad, ktoré používa do svojich nápojov.



Implementuje program „Zelený vozový park“, aby sa transformoval na nízkouhlíkovú alebo

bezuhlíkovú alternatívu.





Coca-Cola HBC sa zaväzuje k cieľom založeným na vedeckých poznatkoch

Cieľ uhlíkovej neutrality vítajú aj partneri

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.10.2021 (Webnoviny.sk) -„Tento záväzok je konečným cieľom cesty, na ktorú sme sa vydali pred mnohými rokmi. Snaha o dosiahnutie uhlíkovej neutrality je plne v súlade s našou filozofiou podporovať sociálno-ekonomický rozvoj našich komunít a pozitívne ovplyvňovať životné prostredie. Oboje je integrálnou súčasťou nášho budúceho rastu. Hoci ešte nemáme všetky odpovede, náš plán, výsledky a partnerský prístup nám dodávajú istotu, že to dokážeme,” uviedolNavyše, Coca-Cola HBC zaviedla ciele na znižovanie emisií CO2 ako súčasť dlhodobých odmeňovacích schém manažmentu.Coca-Cola HBC je jednou z prvých spoločností, ktoré sa zaviazali splniť ciele na základe vedeckých poznatkov. Za posledné desaťročie spoločnosť znížila svoje priame emisie o polovicu a plán znižovania emisií CO2 do roku 2030 je v súlade s globálnou ambíciou zabrániť otepľovaniu o viac než 1,5 °C oproti predpriemyselnej ére.V marci 2021 bola spoločnosť Coca-Cola HBC ohodnotená v indexe udržateľnosti Dow Jones ako najudržateľnejšia nápojová spoločnosť, a to už po piatykrát za posledných 7 rokov. Spoločnosť sa taktiež umiestňuje na popredných priečkach v oblasti udržateľnosti v rámci rebríčkov CDP, MSCI ESG a FTSE4Good.Spoločné ciele má napríklad so spoločnosťou Tetra Pak. „Vzhľadom k tomu, že spoločnosť Tetra Pak má tiež za cieľ nulové emisie a SBTi v súlade s hranicou otepľovania o 1,5 stupňa a výhľadom do roku 2030, tešíme sa na spoluprácu s Coca-Cola HBC. Našim cieľom je znížiť emisie skleníkových plynov a dosiahnuť tak ciele spoločne,” hovorízo spoločnosti Tetra Pak.Na znižovaní uhlíkovej stopy spolupracuje Coca-Cola HBC aj s ďalšími partnermi.uviedla, že spoluprácu s Coca-Cola HBC víta. „Teší nás, že môžeme spoločne s naším zákazníkom Coca-Cola HBC spolupracovať na našich spoločných vedecky podložených cieľoch na zníženie emisií skleníkových plynov do roku 2030 a prostredníctvom dlhodobých ašpirácií dosiahnuť uhlíkovú neutralitu. Vďaka tomu, že budeme pracovať ako tím, sa pokúsime do roku 2030 znížiť uhlíkovú stopu v nápojových plechovkách o polovicu,” uviedla.„Spoločnosť Crown je hrdá na to, že je dodávateľským partnerom spoločnosti Coca-Cola HBC a môže tak byť súčasťou jej záväzku k udržateľnosti. Nové ambiciózne ciele sú v súlade s našimi vlastnými iniciatívami vrátane našich vlastných cieľov Net Zero založených na vedeckých poznatkoch, takže si v tomto ohľade skvele rozumieme,“ povedalNový záväzok podporuje aj koalícia „We Mean Business“ a Coca-Cola HBC sa pridala aj do zoznamu spoločností, ktoré podporujú iniciatívu „Race to Zero“.Viac informácií vo videu tu. Informačný servis