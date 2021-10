Zomrel „najšťastnejší človek na Zemi“, Eddie Jaku prežil aj holokaust

Kvalifikácia ho ušetrila od plynovej komory

Prekonal choleru aj týfus

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.10.2021 (Webnoviny.sk) - Vo veku 101 rokov v austrálskom Sydney v utorok skonal Eddie Jaku, ktorý počas druhej svetovej vojny prežil holokaust a minulý rok vydal biografiu „Najšťastnejší človek na Zemi“. Informáciu o úmrtí potvrdila židovská komunita v štáte Nový Južný Wales.Jaku sa narodil ako Abraham „Adi“ Jakubowiez v apríli 1920 v nemeckom meste Lipsko. Jeho rodičia a mnohí z jeho širšej rodiny vojnu neprežili. V roku 1933 ho ako 13-ročného vyhodili zo školy, pretože bol žid. Pod iným menom a v inom meste si však o päť rokov neskôr dokázal ukončiť stredoškolské vzdelanie v strojárskom odbore.Ako neskôr priznal, táto kvalifikácia ho počas vojny ušetrila od plynovej komory, keďže pracoval ako robotník vo fabrike. Poslali ho do viacerých koncentračných táborov, odkiaľ utiekol, vrátane Buchenwaldu a Auschwitzu, kde v plynovej komore prišli o život jeho rodičia.Pred príchodom spojeneckých vojsk strávil mesiace v úkryte. Americkí vojaci ho našli hladného a chorého s cholerou a týfusom.Po vojne sa v roku 1946 oženil v Belgicku so svojou židovskou manželkou Flore. Tá strávila obdobie vojny pomerne bezproblémovo v Paríži, kde sa vydávala za kresťanku. Dvojica sa v roku 1950 presťahovala do Austrálie. Zostali po ňom manželka, synovia André a Michael, štyri vnúčatá a päť pravnúčat.