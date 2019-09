Colemana očistili od dopingových obvinení

Christian Coleman, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 2. septembra (TASR) - Americký šprintér Christian Coleman môže štartovať na nadchádzajúcich MS v katarskej Dauhe. Dvadsaťtriročného atléta zbavili podozrení z porušení praviel pre zmeškané dopingové kontroly a okrem svetového šampionátu sa bude môcť zúčastniť aj na budúcoročných OH v Tokiu.Najrýchlejší muž planéty za uplynulé tri roky čelil obvineniu, že v priebehu 12 mesiacov mal zmeškať tri dopingové kontroly.Americká antidopingová agentúra (USADA) uviedla, že Coleman nesplnil povinnosť informovať o svojej polohe za účelom vykonania kontroly. Podľa antidopingových pravidiel musia atléti uviesť s 90-dňovým predstihom čas a miesto, kde môžu komisári vykonať námatkovú mimosúťažnú kontrolu. V prípade, že športovec danú povinnosť nesplní, musí čeliť tým istým dôsledkom ako v prípade pozitívneho nálezu.Napokon ho však USADA zbavila dopingových podozrení, keď uznala, že sa Coleman technicky nijako neprevinil. Podľa interpretácie pravidla zo strany Svetovej antidopingovej agentúry nebol Coleman na mieste prítomný, keď ho dopingoví komisári navštívili 1. apríla 2018.V skutočnosti sa však námatková mimosúťažná kontrola uskutočnila 6. júna 2018. V poradí tretie Colemanovo porušenie pravidiel bolo 26. apríla 2019. Podľa USADA sa tak časovo zmestil do 12-mesačnej lehoty. Držiteľ najrýchlejšieho tohtoročného času na 100 m už dávnejšie rezolútne odmietol dopingové previnenie.