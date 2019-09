Ďurík pre klubové povinnosti vynechá kvalifikáciu na ME 2020

Ilustračné foto. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Barcelona 2. septembra (TASR) - Do 2. kvalifikačného kola vodnopólovej Ligy majstrov postúpili oba tímy, v ktorých pôsobia slovenskí reprezentanti. V B-skupine uspeli francúzsky Pays s Marekom Tkáčom a aj španielsky CN Barcelona s Lukášom Ďuríkom.Pre Ďuríka ide o druhé pôsobenie v Barcelone, do katalánskeho klubu sa vrátil po troch rokoch v Debrecíne. So svojimi staronovými spoluhráčmi sa napokon predstaví v C-skupine, ktorej dejiskom bude rumunské mesto Oradea. Uspieť chce aj v silnej konkurencii, ktorú predstavujú talianska Brescia a gruzínsky Lokomotiv Tbilisi.uviedol.Lukáš Ďurík sa naplno sústredí na klubové povinnosti a to bude dôvod, pre ktorý nepomôže slovenskému tímu v blížiacej sa kvalifikácii ME 2020 v Novákoch.konštatoval.Druhý zo slovenských zástupcov v Lige majstrov Marek Tkáč sa so svojím tímom Pays predstaví v F-skupine. Tá sa odohrá v srbskom Belehrade a okrem domáceho tímu sa francúzske mužstvo stretne aj s gréckym NC Vouliagmeni a chorvátskym Jadranom Split.