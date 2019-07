Colníci: Nie každý suvenír z dovolenky je možné doniesť domov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 10. júla (TASR) - Nie každý suvenír z dovolenky je možné doniesť domov. Problémové sú podľa colníkov najmä suveníry vyrobené z ohrozených druhov živočíchov a rastlín, ktoré spadajú pod Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES). Na niektoré z nich ľudia potrebujú povolenie, prevoz iných je zakázaný úplne.uviedla Katarína Podhorová z Colného úradu Banská Bystrica.Na svojej stránke colníci upozorňujú, že na dovoz živých zvierat turisti potrebujú povolenia z krajiny vývozu aj dovozu, ktoré je možné získať, iba ak bol živočích nadobudnutý legálne. Z väčšiny krajín je tiež zakázané dovážať slonovinu, ale aj tropické rastliny. Zakázané je aj kupovať výrobky z morských korytnačiek alebo kožušiny väčšiny druhov mačkovitých šeliem. Pozor si treba dať aj na výrobky z kože plazov. Mnohé krajiny tiež zakázali zber, predaj a vývoz koralov z voľnej prírody.Niektoré výrobky z druhov spomenutých v dohovore CITES je podľa colníkov možné doviezť pre osobnú spotrebu. Ide napríklad o 125 gramov kaviáru na osobu v individuálne označenom obale, do troch exemplárov dažďových palíc z kaktusov čeľade opunciovitých, do štyroch exemplárov niektorých mŕtvych spracovaných krokodílov či štyri exempláre morských koníkov.Niektoré pravidlá sa oproti minulému roku zmenili. Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR v apríli pozastavilo vydávanie povolení na dovoz rohov všetkých druhov nosorožcov zo všetkých krajín až do odvolania. Dovtedy sa zákaz vzťahoval iba na Juhoafrickú republiku. Ostatné časti nosorožcov možno podľa ministerstva na Slovensko dovážať aj naďalej.Banskobystrický úrad tiež pripomína, že colníci môžu batožinu kontrolovať aj pred odletom zo Slovenska.priblížila Podhorová.