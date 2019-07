Zomrel americký herec, známy z trilógie Muži v čiernom

Na archívnej snímke z 15. januára 1995 pózuje Rip Torn s cenou Najlepší herec v komédiálnom seriáli HBO The Larry Sanders Show počas udeľovania cien CableACE Awards v Los Angeles. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Lakeville/Los Angeles 10. júla (TASR) - Vo veku 88 rokov zomrel v utorok vo svojom dome v štáte Connecticut americký herec Rip Torn. Informoval o tom jeho hovorca Rick Miramontez, príčinu smrti však neuviedol, napísala agentúra AP.Rip Torn sa narodil 6. februára 1931 v meste Temple v štáte Texas ako Elmore Rual Torn Junior. Hoci sa chcel stať farmárom — absolvoval štúdium poľnohospodárstva na University of Texas — v polovici 50. rokov nakoniec zakotvil v šoubiznise. V roku 1956 debutoval v dráme režiséra Eliu Kazana Baby Doll.Odvtedy účinkoval v mnohých filmových, divadelných a seriálových produkciách. Podľa denníka Los Angeles Times sa objavil v približne 90 filmoch. Európskemu publiku je najviac známy z prvých dvoch dielov filmovej trilógie Muži v čiernom, kde stvárnil postavu Agenta Z.Rip Torn bol šesťkrát nominovaný na televíznu cenu Emmy za úlohu Artieho v sitcome The Larry Sanders Show (1992-1998), ktorú v roku 1996 aj získal. Za úlohu v životopisnej dráme Cross Creek (1983) bol nominovaný na Oscara v kategórii najlepší herec vo vedľajšej úlohe.V roku 1988 si Torn skúsil aj režírovanie, ale jeho debut The Telephone (Telefón) nemal veľký úspech.V roku 2010 sa Rip Torn dostal do konfliktu so zákonom, keď pod vplyvom alkoholu a ozbrojený vnikol do banky v štáte Connecticut. Podľa polície si myslel, že je to jeho bydlisko. Za tento čin bol odsúdený na dva a pol roka väzenia podmienečne a musel absolvovať náhodné testy na alkohol a drogy. Už predtým mal v trestnom registri záznam za vedenie vozidla pod vplyvom alkoholu.Rip Torn bol trikrát ženatý s herečkami Ann Wedgeworthovou, Geraldine Pageovou a Amy Wrightovou. Z týchto manželstiev má dvoch synov a štyri dcéry.